Dans le cadre de la mise en œuvre de son volet relatif à la promotion de la cohésion sociale et de la paix, Benbéré a bénéficié d’un appui du programme jeunesse et stabilisation (Projes) en marge de la 20ème édition du festival sur le Niger.

Jeunes et traditions : Défis et opportunités pour la stabilité durable du Mali, c’est le thème autour duquel s’est ténu un débat dénommé « Benbéré-Benkan ».

L’objectif de ce débat pour Benbéré est de sensibiliser la jeunesse afin de lui permettre de se servir du passé pour construire un avenir meilleur. Le débat s’est ténu sur le site du festival et a réuni des autorités politiques, des artistes, des journalistes et des étudiants.

Il a été animé par Karamoko Guidjilaye enseignant-sociologue. Dans son intervention, il a relevé les difficultés de la jeunesse malienne parmi lesquelles le manque de formation adéquate, la divergence entre les organisations de jeunesse. « Acceptons de s’instruire et de se faire former » a-t-il lancé aux jeunes.

Quant au coordinateur de Benbéré, Abdoulaye Guindo, il a souhaité que des débats du genre permettent à la jeunesse malienne d’intégrer nos us et coutumes et promouvoir la citoyenneté, la stabilité et la paix partout au Mali.

Le débat a pris fin par une série de questions de compréhension auxquelles les organisateurs ont apporté des réponses.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

