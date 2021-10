Sit-in devant la BCI-Mali: Le Comité syndical réclame l’application de la Convention collective des banques, assurances et établissements financiers

Le Comité syndical de la BCI organise un sit-in les 5 et 6 octobre 2021 devant la BCI-Mali ( Banque pour le commerce et l’industrie du Mali). En effet, le torchon brûle entre la direction générale de ladite banque et ses agents pour non application de la convention collective des banques, assurances, et établissements financiers.

Le mardi 5 octobre 2021, les agents de la BCI ont observé un sit-in, qu’ils comptent prolonger à ce mercredi 6 octobre 2021. Le secrétaire général du syndicat de la BCI-Mali, Nouhoum Samassékou affirme qu’il s’agit d’un prélude au dépôt d’un préavis de grève qui s’étendra de 48h reconductible à 72h s’ils n’ont pas de réponse favorable à leur requête c’est-à-dire la stricte application de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers, et la revendication de leurs droits. Monsieur Samassékou, affirme que depuis 2018, la direction de la BCI-Mali viole les conventions collectives des banques et assurances du Mali. Une situation que le comité syndical dit avoir décrié auprès de leurs faîtières (syndicat national des banques, l’UNTM, Conseil d’administration, ministère de tutelle), des courriers déposés, ceci en vue de décrier certains agissements des responsables de la BCI singulièrement ceux de leur directrice générale, Mme Haïdara Zéïnabu Koureïchi, explique-t-il. En effet, selon le syndicat de la BCI, leur direction se refuserait au respect des droits du personnel à travers l’application stricte de leur convention collective.

Certains points de revendications ont trait à la non application de articles 47 et 15 portant sur l’allocution des congés, les avantages liés à l’intérimaire ainsi que l’organisation périodique de l’évaluation du personnel .

.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

