Solidarité : La Fondation Orange Mali offre une adduction d’eau aux populations de Nafadji

Toujours dans le cadre de ses activités de solidarité envers les populations , la fondation de Orange Mali a doté les populations du quartier Doumazana-Nafadji d’une adduction d’eau d’une valeur de 10 000 000FCFA . L’inauguration du joyaux a été fait le mercredi 15 novembre 2023 par l’ Administratrice générale de la Fondation en présence des élus, notabilité de la localité en plus des membres de l’ Association pour le développement de Nafadji ( ADN) qui a été le trait d’union pour la concrétisation de la donation.

Suite à une requête soumise par l ‘association des ressortissants de Doumassane Nafadji ( commune I du district de Bamako) ‘Association pour le développement de Nafadji’, la fondation Orange Mali a décidé de soulager les habitants de cette localité dont la population est estimée à plus de 10000 habitants ayant des difficultés d’accéder à l’eau potable à cause de leur situation géographique ( entre colline et hauteur), l’eau demeure pour eux une denrée rare surtout en période sèche.

La réalisation de la fondation inaugurée ce jour est un forage de 120 mètres, un château d’eau d’une capacité de 10 000 litres, un système de remplissage automatique, un espace de collecte d’eau aménagées avec 4 têtes de robinet , un équipement en panneau solaire. Le coût du financement est estimé10 000 000 FCFA.

« Cette adduction d’eau soulagera les besoins en eau des populations et nous exhortons l’ensemble des partenaires et acteurs de la communauté à prendre soin de cet ouvrage », a déclaré Mme Coulibaly Awa Diallo à l’occasion. Et de rappeler que les investissements de la fondation au cours de 2023 en terme de solidarité : plus de 800 millions investis dans différentes actions au bénéficie des couches vulnérables dans les domaines de la santé, l’éducation , culture et solidarité.

Les bénéficiaires à savoir l’élu municipal Oumar Togo, le président de l’ ADN, Moussa Ouattara ainsi que d’autres personnes de la localité n’ont vivement remercié l’entreprise Orange Mali pour cette générosité réalisée à travers sa fondation. Ils ont exprimé leur gratitude, formulé des vœux de succès à l’entreprise tout en souhaitant qu’ elle continuera à soutenir leur communauté pour de futures réalisations.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

