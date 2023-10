Solidarité : les Directeurs généraux de la CMSS et de l’INPS, tous deux natifs de la région, main dans la main pour donner un cachet particulier au mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion à Ségou.

Parrainée par Ousmane Karim Coulibaly, Directeur général de l’INPS, la 28e édition du mois de la Solidarité et de lutte contre l’exclusion est placée à Ségou tout comme sur le plan national, sous le thème : « la Solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Malikura » dans la région.

Il avait, à ses côtés, le Directeur général de la CMSS, Ichaka Koné, parrain de la première semaine de ce mois, dédiée à l’entraide. Le Gouverneur de la région, le Contrôleur général de police, Alassane Traoré, a ainsi fait l’honneur à ces illustres ressortissants de Ségou pour rehausser l’éclat du mois sous les Balazans.

Pour le parrain Ousmane Karim Traoré, la solidarité est cet élan qui pousse les humains à l’entraide et à la conjugaison des efforts dans la lutte contre l’exclusion. Le Directeur général de la CMSS, Ichaka Koné, de renchérir en disant que l’apport de chaque fils du terroir compte pour faire sortir le pays de l’ornière. Quant au Maire de la ville de Ségou Nouhoum Diarra, il a remercié les autorités pour la pérennisation du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion et a mis l’accent sur les potentialités de la région de Ségou à travers l’agriculture, l’industrie. Il a encouragé les ressortissants de Ségou à agir comme leurs illustres devanciers Traoré et Koné pour consolider les processus de développement enclenchés dans la région.

Fatoumata Mah Thiam KONE/CCOM-RP/CMSS-envoyée spéciale à Ségou

