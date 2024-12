Solidarité : Moov Africa Malitel respecte sa tradition

Dans le cadre des activités du Mois de la solidarité, Moov Africa Mali a organisé une cérémonie de remise de dons le vendredi 6 décembre dernier, dans ses locaux. D’une valeur de plusieurs millions F CFA (vivres, de kits scolaires, de matériaux de transformation, des kits sanitaires…), ce geste symbolique a concerné, entre autres, l’Association des malentendants, l’université IUG, le Centre de lutte contre la drépanocytose, la faîtière des personnes en situation de handicap (Femaph).

C’était en présence du ministre de la Communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, avec à ses côtés son homologue en charge de l’Entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Oumou Sall, le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Beddine, ainsi que plusieurs invités.

M Abdel Aziz Biddine a souligné que Moov ne pouvait être en marge des actions de ce genre : «La solidarité est l’une des valeurs les plus partagées au Mali et pour nous il est inimaginable que Moov Africa Malitel puisse rester au marge de cette célébration. Le partage un droit, un devoir. C’est un droit pour le pauvre, un démuni et c’est un devoir pour les personnes qui ont les moyens… La solidarité pour Moov Africa Malitel est une affaire de tous les jours. Justement pour jouer sa partition dans la réussite de l’événement au niveau national et en conformité avec notre nature et notre esprit citoyenne que la Sotelma a organisé cette présente cérémonie. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la politique de la Sotelma».

Pour cette grande fête de la solidarité, du partage et du vivre ensemble, poursuit-il, Moov Africa a décidé d’offrir des vivres aux personnes vulnérables, d’offrir des équipements médicaux à des structures sanitaires ; d’offrir des équipements agricoles aux groupements d’intérêts des femmes de financer la construction de salles de classes de réaliser des forages et bien d’autres : «Dans cet élan de solidarité, nous portons le souci pour le plus grand nombre de personnes sur le territoire national et nous espérons faire naître des sourires sur les lèvres».

Pour sa part, le ministre en charge de la Communication, Alhamdou Ag Ilyène dira que la société Moov Africa Malitel fait plus que de la solidarité, parce qu’elle a plus contribué à l’allègement des souffrances des maliens. «Si ce n’est pas les protocoles administratifs pour le mois de la solidarité, la société Moov Africa Malitel fera des actions sociales tous les jours», a conclu le ministre.

Par ailleurs, Abdoulaye Tembely, aux noms des bénéficiaires, dira ceci : «Nous vous disons merci pour votre approche humaine et exemplaire. Vous ne pouvez imaginer le soulagement à nous apporter. Ces vivres contribueront à nous soulager. Vos dons annuels ont eu un impact cumulatif sur la vie des enfants et sur notre capacité à leur offrir un avenir meilleur. Alors merci pour votre engagement envers nous et d’autres structures du même genre !».

MS

