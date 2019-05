Dans le cadre du mois de la solidarité, l’équipe de l’opération “sountiguè” de Orange Mali s’est rendue le lundi 20 mai 2019, à la grande mosquée de Torokorobougou pour manifester sa solidarité envers les fidèles musulmans en leur offrant des paniers et des mets pour la rupture.

Des paniers « sountiguè » et des « sunakari », c’est ce qui a été offert aux fidèles de la grande mosquée de Torokorobougou. Ils ont pu rompre le jeun avec des mets et aussi bénéficier également d’un panier pour la rupture durant quelques jours, composé de datte, du lait, du sucre… Une manière pour l’opérateur de téléphonie mobile de manifester sa solidarité et son esprit de partage avec la communauté musulmane. Un geste qu’il entend perpétrer durant ce mois béni. Ainsi, l’édition de cette année concernera une dizaine de mosquées et dans chacune d’elle, il est prévu de distribuer plus de 200 sountiguè et sounakari.

Après la remise symbolique, l’un des responsables de la mosquée, Mary Koureichi, a remercié l’operateur pour ce geste de solidarité à leur endroit. Selon lui, quand quelqu’un fait du bien à ton endroit, il faut le récompenser et que si tu n’es pas en mesure de le faire, il faudrait le remercier. Très satisfait, le responsable a fait des bénédictions pour la société du fait qu’elle a décidé de partager ce qu’elle a avec les fidèles durant ce mois béni.

Rappelons que cette manifestation de solidarité à l’endroit de la communauté musulmane rentre dans le cadre de la responsabilité sociale de l’entreprise.

Ousmane B. Dramé

Commentaires via Facebook :