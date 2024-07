L’ancien président de la jeunesse du parti Codem, Soumaïla Siriman Fané, a soutenu sa thèse en science de gestion, avant-hier à l’Institut universitaire territorial (IUT), sur la colline de Badalabougou. Il a désormais le titre de docteur en science de gestion.

Pour soutenir sa thèse, Soumaïla Siriman Fané, était en face des professeurs, Zakaria Kaka, Houdou Diallo, Breïma Traoré et Souboua Théra comme directeur de thèse. Sa thèse portait sur le « Contrôle de gestion et performance des administrations publiques maliennes : Cas des établissements publics d’enseignement supérieur ».

Dans sa thèse, Soumaïla S. Fané a soulevé la douloureuse question de performances de nos universités. Ses recherches ont fini par conclure que la performance universitaire dépend de la performance des instruments de contrôle et ont préconisé, une mise en place des indicateurs de performances des instruments de contrôle et suivi régulier.

L’Intec-Sup était à l’honneur et la joie était grandement partagée entre la famille de Dr. Fané, l’Intec-Sup et ses camarades politiques. « Les mots me manquent », a dit Siriman Fané, le père du jeune docteur, tandis que le président de la jeunesse Codem et son Secrétaire général, adjoint, Harouna Guindo et Karim Traoré l’ont fortement félicité au nom du parti.

Moctar Komé, Makan Niaré de la direction de l’Intec-Sup, certains professeurs et plusieurs étudiants, ont pris part à cette soutenance. « Ça fait très plaisir de voir un de nos produits et collaborateur soutenir avec mention très honorable. Nous en sommes fiers. Avec cette mention très honorable, l’Intec-Sup est honoré », a lancé, Makan Niaré, assistant pédagogique à l’Intec-Sup.

Koureichy Cissé

