C’est le Musée de la femme, «Muso Kunda», qui a abrité le 27 mai 2023 la 1ère des cérémonies de célébration du travail acharné des valeureux entrepreneurs Forever de l’année 2023. L’événement a aussi été idéalement mis à profit pour célébrer les 45 ans de «Forever Living Products International». Créée le 13 mai 1978, cette société a 18 ans de présence officielle au Mali. La fête a été rehaussée par la présence de Mamadou Thioub (Country Sales Manager) qui est le responsable de la «Zone Sénégal» couvrant le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie et la Mauritanie. Ce serait donc une lapalissade que de dire que la fête a été belle et l’ambiance tellement chaleureuse dans la sublime salle du Musée «Muso Kunda» pleine à craquer !

La société partenaire d’affaires «Forever living products international» a célébré le 27 mai 2023 ses 45 années d’existence avec une présence effective et percutante sur les 5 continents. «Cet événement marque et résume 45 ans de vies transformées à travers le monde grâce à des produits de bien-être et de santé dont l’efficacité n’est plus à démontrer et un plan de carrière à nul autre pareil», a déclaré Mme Soukeyna Moctar Diop, manager de la filiale Forever au Mali.

«Nous avons ainsi voulu rendre hommage à la société ainsi qu’aux entrepreneurs Forever présents au Mali», a ajouté celle qui était également marraine de la cérémonie. A son actif, une brillante présentation qui en dit long sur son leadership et son sens du management. «Forever Living Products International est une magnifique société qui a changé et continue de changer des vies partout dans le monde. Et le succès de nos vaillants et courageux partenaires FBO (Forever Business Owner/ littéralement, propriétaire d’entreprise pour toujours) qui ont décidé, avec raison, de faire confiance à Forever pour avoir la vie qu’ils méritent», a souligné Soukeyna.

Son intervention a édifié les invités et les entrepreneurs sur l’historique de Forever et son parcours dans la zone qui couvre le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie et la Mauritanie. «Nous avons été heureux de voir que la société Forever et les entrepreneurs Forever contribuent à hauteur de 300 millions par an à l’économie Malienne», s’est-elle réjouie. Le discours de Soukeyna Diop et l’intervention du Manager Kadiatou Haïdara ont porté sur «l’importance des compléments nutritionnels de Forever pour l’entretien de la si précieuse sphère oculaire, principalement le iVision dont le seul nom en dit long sur l’utilité et la pertinence dans notre monde moderne envahi par les écrans et d’autres sources de lumière bleue nocive».

L’assistance a été aussi tenue en haleine par le brillant exposé du Manager Fomba sur les avantages qu’offre la dimension business de Forever. Cette célébration a été aussi marquée par l’intervention par visioconférence (depuis la Côte d’Ivoire) de M. Jean-Baptiste Amichia, vice-président pour l’Afrique de Forever Living Products International qui a souhaité une bonne fête à ses partenaires du Mali. L’événement a été également rehaussé par la présence des partenaires FBO de différents grades dans le plan de carrière de Forever venus du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire et du Bénin pour assister et participer à ce prestigieux événement.

Plusieurs dizaines de nouveaux entrepreneurs Forever (les animateurs adjoints, 10 animateurs, 4 managers et 1 senior manager) ont reçu des certificats de reconnaissance (opérateurs Certificat de Mérite/Business Builders CC GROUPES 2023) attribués pour leur performance. Parmi les récipiendaires figure naturellement Mme Soukeyna Diop. «Nous avons chanté, dansé et admiré le gâteau symbolique que j’ai créé avec des contenants vides de nos produits. Puis nous nous sommes séparés en prenant rendez-vous pour la prochaine célébration du Success Day dans 4 mois avec encore plus de belles réalisations des FBO et des récompenses pour nous… J’espère que vous serez des nôtres à cette occasion. Ce sont des moments si intenses et si motivants qu’il ne fait pas bon les rater», s’est réjouie Mme Soukeyna Diop.

En tout cas, comme elle l’a assuré, après 45 ans d’existence, dont 18 ans au Mali, «l’aventure Forever ne fait que commencer». Et ce qui va se passer dans les 5 prochaines années s’annonce tout simplement… phénoménal !

Moussa Bolly

