Transition au Mali : Assimi Goita sommé de tenir promesse

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ses décisions du Sommet Extraordinaire sur la situation sociopolitique au Mali, tenu à Accra (Ghana) le 30 mai 2021, une délégation de la CEDEAO conduite par Goodluck Ebele Jonathan a effectué au Mali une mission de deux jours, du 8 au 9 juin 2021. Au terme de cette mission, les émissaires de l’organisation sous-régionale ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont encouragé le Président, Colonel Assimi Goïta, à conduire la transition en conformité avec les promesses et engagements énoncés dans son discours d’investiture. Nous vous proposons en intégralité le communiqué de la Mission.

Communiqué de la mission du Médiateur de la CEDEAO

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Sommet Extraordinaire sur la situation sociopolitique au Mali tenu à Accra (Ghana) le 30 mai 2021, et conformément au Protocole Additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, une mission de haut niveau, conduite par S.E.M. GOODLUCK EBELE JONATHAN, ancien Président de la République Fédérale du Nigéria, Envoyé Spécial et Médiateur de la CEDEAO au Mali, a séjourné au Mali du 8 au 9 juin 2021.

L’objectif de cette mission était de discuter avec les autorités de transition pour mieux comprendre les stratégies qu’elles envisagent de développer en vue de donner la priorité aux activités qui permettent d’atteindre les objectifs fixés pour la transition dans le délai défini par la CEDEAO, y compris l’organisation d’élections présidentielle et législatives transparentes, libres et démocratiques acceptées par tous les acteurs politiques. La délégation qui accompagnait le Médiateur de la CEDEAO; SEM Goodluck Ebele JONATHAN, était composée de SEM Jean-Claude Kassi BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, SEM Napoléon ABDULAI, Ambassadeur désigné du Ghana auprès de la République du Mali, représentant de la Présidente du Conseil des Ministres de la

CEDEAO, du Général Francis A. BEHANZIN, Commissaire aux Affaires politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, S.E.M. El Ghassim WANE, Représentant spécial du Secrétaire-général des Nations Unies au Mali, Chef de la Mission multidimensionnelle pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), Monsieur Fulgence ZENETH, Chef de la MISAHEL par intérim, du Professeur Hamidou BOLY, Représentant Résident du Président de la Commission de la CEDEAO au Mali, et de S.E.M. Chikézie NWACHUKWU, Ambassadeur de la République fédérale du Nigéria au Mali.

La Mission de la CEDEAO a rendu une visite de courtoisie au Président de la transition, le Colonel Assimi GOÏTA et à Monsieur Choguel MAÏGA, nouveau Premier ministre de la transition. Elle a également eu des consultations avec les membres du Comité local de suivi et les membres du Corps diplomatique accrédités au Mali. La Mission a félicité le Président de la transition pour sa prestation de serment et l’a encouragé à conduire la transition en conformité avec les promesses et engagements énoncés dans son discours d’investiture.

À cet égard, la Mission a pris acte de la nomination du Premier ministre et a réitéré la nécessité de former un Gouvernement inclusif qui devra faciliter la mise en œuvre de la transition. La Mission a été informée et a salué les larges concertations du Premier ministre avec l’ensemble des acteurs sociopolitiques incluant toutes les parties prenantes signataires de l’Accord d’Alger.

La Mission a salué les engagements pris par le Président de la Transition et le Premier ministre de respecter les décisions du Sommet Extraordinaire de la CEDEAO tenu le 30 mai 2021 à Accra. La Mission a aussi encouragé le Gouvernement à décliner de façon précise les actions prioritaires qu’il urge d’entreprendre pour réussir la transition dans le délai fixé. La Mission a par ailleurs encouragé les autorités de la transition à renforcer les efforts sécuritaires avec tous les partenaires afin de créer un environnement paisible et apaisé afin que les prochaines élections soient inclusives, transparentes et crédibles. La Mission a exhorté tous les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble et à faire preuve de responsabilité dans cette période délicate de la transition afin de garantir la réussite du processus de transition. La Mission a insisté sur le respect et la mise en œuvre des Accords d’Alger

La Mission a réitéré l’engagement de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à accompagner la République du Mali pour une transition réussie.

La Mission a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à soutenir le processus de transition. La Mission remercie les autorités pour l’accueil et toutes les commodités mises en place pour la réussite de la Mission.

Fait à Bamako, le 9 juin 2021.

La Mission de Médiation

Source : Plume Libre

