Dans un communiqué, publié, le 9 juin passé, le département d’Etat Américain dit reconnaître l’annonce par le gouvernement de transition du Mali d’un calendrier de transition de 24 mois à compter du mars 2022. Après la publication de ce calendrier, les Etats-Unis exhortent les autorités de la transition malienne « à prendre des mesures soutenues et tangibles en vue de la tenue d’élections » avec des repères détaillés et l’adoption rapide de la loi électorale. Les autorités américaines disent soutenir un processus transparent et inclusif, respectant les diverses perspectives et libertés fondamentales qui, selon elles, sont essentielles pour construire une base solide pour l’avenir.

A l’orée du sommet du juillet prochain, le département d’Etat américain a exhorté la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à poursuivre son engagement avec les autorités maliennes afin de soutenir les efforts visant à rétablir le régime constitutionnel. Ainsi, il encourage les deux parties à parvenir à un accord, notamment sur le mécanisme de suivi robuste avec des critères de référence tangibles pour le reste de la transition.

Les autorités maliennes ont publié, au lendemain du sommet du 4 juin de la CEDEAO à Accra, un décret prolongeant la transition de 24 mois. La CEDEAO a exprimé son ‘’ regret’’ et estime que « cette décision a été prise à un moment où les négociations se déroulent en vue de parvenir à un accord ». Le jeudi 9 juin dernier, le Président Macky Sall a déclaré, dans une interview donnée à un média Français, que le médiateur de la CEDEAO avait présenté aux Chefs d’Etat une prolongation de 24 mois à compter de mars 2021.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :