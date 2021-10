Transition et débat sur le report des élections : -Plus de 75% des Maliens favorables -La majorité des Maliens satisfaits de la gestion Assimi Goïta

Dans un sondage mené du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre, le statisticien économiste, Sidiki Guindo a fait une enquête sur l’avis des Maliens par rapport à la prorogation de la transition. Plus de 75% de nos compatriotes y sont favorables

L’ingénieur statisticien économiste, Sidiki Guindo a souligné que le Mali connait actuellement une période de montée des tensions entre les différentes personnalités (politiques et religieuses) et entre les autorités et certains pays partenaires comme la France. Pour lui, c’est dans ce contexte que le présent sondage est effectué afin d’évaluer l’opinion de la population sur la prorogation de la transition, mais aussi sur l’actualité nationale et internationale. Il a indiqué que le sondage s’est déroulé, du jeudi 30 septembre au dimanche 03 octobre 2021, sur un échantillon de 1144 individus dans le district de Bamako. « Les résultats du sondage sont donc validés pour le district de Bamako … La méthode des quotas (avec le sexe et l’âge comme critères) a été appliquée et l’échantillon est représentatif de la population du district » a-t-il expliqué.

A l’en croire, au premier jour du sondage, les agents de collecte ont évolué en binôme avec des journalistes, afin de permettre à ces derniers d’observer la transparence dans la méthodologie de collecte de données. Et d’ajouter que les questions posées ont porté sur l’évolution de la situation générale du pays (au cours des 2 derniers mois). Ainsi, a-t-il dit, l’opinion de la population sur le report ou non de l’élections présidentielle, l’opinion de la population sur la venue au Mali de la société privée militaire russe, Wagner, sur la gestion du président Assimi Goïta et son équipe, sur différents hommes politiques et religieux, sur les positions de différents pays ou organisations tels que la France, les Etats Unis, la Chine, la Russie, la Minusma et de l’Opération Barkhane.

Les résultats se présentent comme suit : « Plus de 75% de la population est favorable au report des élections présidentielles, dont (79.26% pour ceux qui ont moins que le niveau BAC et 78.21% pour ceux qui ont fait des études universitaires). Plus de 70% de la population est favorable a la venue de la société privée militaire Wagner. Plus de 80% de sondés sont satisfaits de la gestion du pays, contre moins de 15% insatisfaits. Plus de 85% sont insatisfaits de l’appui apporté par la France au Mali, contre moins de 10% qui sont satisfaits. Seulement 9% ont une opinion favorable de la France; cette statistique est de 89% pour la Russie, 56% pour les Etats unis, 77% pour la Chine, 20% pour la Minusma et 8% l’opération barkhane » a-t-il dévoilé.

Concernant la venue de la société privée militaire Wagner, il dira que 13,81% n’ont jamais entendu parler de cette société, 78,58% sont favorables à sa venue contre 7,61% qui sont défavorables. En considérant uniquement ceux qui ont entendu parler de Wagner, les résultats indiquent que 91.18% sont favorables à sa venue contre 8.82% qui n’approuvent pas un tel projet. Et d’ajouter que 18,71% sont favorables à la MINUSMA et 78.85% sont défavorables, la CEDEAO a 20,54% contre 74.39%. Les Bamakois pensent que Barkhane est défavorable à 90,47%.

Le statisticien va plus loin en soulignant que 27,80% de la population estime que la situation générale du pays s’est détériorée, 21,50% pense qu’elle est restée au même niveau, alors que 50,17% disent la situation s’est améliorée.

Pour chacune des personnalités politiques, Sidiki Guindo a laissé entendre que les Maliens sont favorables au Président de la transition, Assimi Goïta à 94,14%, très favorables à 62.85% et plutôt favorables à 31,29%. Mais 4,63% ont une opinion défavorable et 1.22% n’ont pas pu donner leur opinion. « Le chef du gouvernement Choguel Kokalla Maïga a respectivement 77,45% ; 17,48% et 5,07%. L’ancien premier ministre Modibo Sidibé a 39,34% ; 48,17% et 12,50% alors que son homologue, Cheick Modibo Diarra a 80,51% ; 13,37% et 6.12%. De l’autre côté, Moussa Mara se retrouve avec 66,43% ; 27.98% et 5,59%. Quant à Soumeylou Boubèye Maïga, les Bamakois sont favorables à 18,62%, très favorables à 73.17% et plutôt favorables à 8,22% » a ajouté Sidiki Guindo.

A la question de l’implication des leaders religieux à la politique, le sondage souligne que 44,14% sont pour et 53,58% sont contre et 2,27% n’ont pas pu donner leur position. « Pour les personnalités religieuses, les Bamakois pensent que Chérif Ousmane Madani Haidara a 76,40% contre 20,28%. L’imam Mahmoud Dicko a 64.86% contre 30,68%. Le Chérif de Nioro (Bouyé) a 79,11% contre 15. Chouala Bayaya Haidara a 37,15% contre 51,49% » a-t-il conclu.

Abréhima GNISSAMA

