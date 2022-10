‘’Quand nos dirigeants œuvrent à relever notre pays de l’humiliation, soutenons-les même si nous ne les aimons pas, parce que c’est une question de pays. Je soutiens les responsables actuels car je partage les causes qu’ils défendent, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect de notre liberté de choisir nos partenaires dans l’intérêt du Mali et des Maliens, la prise en compte des intérêts des Maliens dans les décisions. C’est la ligne qu’ils se sont tracée qu’ils suivent et je les soutiens, malgré mon allergie à la propagande….’’

‘’…Notre problème, c’est dans quelle mesure nous pouvons coopérer avec le monde entier : que ça soit les Russes, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, les Indiens…Nous voulons juste savoir dans la coopération ce qu’on gagne, ce qu’on perd, comment on le fait et pourquoi on le fait. C’est tout…’’

‘’…Le jour où les dirigeants français commencent à respecter le Mali dans sa souveraineté et que nous pouvons travailler dans l’intérêt de nous tous, nous pourrons travailler ensemble. Tant que c’est dans leurs têtes qu’ils sont supérieurs à nous, tant qu’ils pensent nous diriger, alors ils ne peuvent rien faire ici….’’

‘’…Aujourd’hui les gens sont éveillés. Ceux qui veulent qu’on travaille ensemble doivent tenir compte de notre souveraineté. Comme Abdoulaye Diop et Assimi l’ont si bien dit, le Mali n’a pas d’amis ni de relations privilégiées, iI n’a que des partenaires…’’

‘’…Nous sommes des Maliens. Nous défendons le Mali. Nous soutenons le Mali. Le respect du Mali passera par les intérêts du Mali. Nous pouvons accepter une relation de partenariat gagnant –gagnant, mais pas une relation de domination et d’exploitation, de mensonge. Nous sommes un pays souverain et notre souveraineté n’est pas à discuter ni à brader….’’

Mahamadou Daouda Traoré Stagiaire

