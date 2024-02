Troisième édition «8 Mars Kene» : Le tremplin de l’émergence effective de la Femme dans la société malienne

Dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la Femme, DML Services Sarl (Diarra Mousso Ka Lagaré SARL) et l’Association des femmes de N’Tabacoro organisent la 3e édition «8 Mars Kènè» du 1er au 3 mars 2024, au Stade du 26 Mars de Yirimadio (Bamako). Il s’agit d’une foire d’exposition-vente couplée à de nombreuses autres activités de sensibilisation, de plaidoyer et de promotion.

Mettre à profit la célébration de la Journée internationale des droits de la Femme pour organiser des activités visant à promouvoir les talents féminins en matière de création artistique et culturelle ! Telle est l’ambition de Mme Assatou Sinayogo en initiant «8 Mars Kènè». C’est une initiative de «DML Services» (Diarra Mousso Ka Lagaré SARL) et de l’Association des femmes de N’Tabacoro. Il s’agit d’une foire d’exposition-vente destinée aux jeunes femmes entrepreneures dans tous les secteurs de l’économie.

Pour la promotrice, cet événement vise aussi à analyser les atouts à baliser et les obstacles à contourner afin d’aboutir à l’émergence effective de la Femme dans la société malienne. «C’est donc l’occasion pour les pouvoirs publics, les partenaires au développement et l’ensemble de la société civile de faire le bilan de l’autonomisation de la Femme en termes de progrès réalisés, de victoires acquises par les Maliennes, d’acquis à consolider et de faiblesses à corriger», souligne Assatou.

Et cela d’autant plus que le Mali a souscrit à des engagements internationaux et régionaux en matière de droits humains, particulièrement ceux des femmes. Il s’est aussi engagé à intégrer l’égalité et l’équité hommes-femmes comme l’une des conditions essentielles du développement inclusif, équitable et durable. Ce qui reflète une vision axée sur la construction d’une société démocratique et d’un État de droit dans lequel l’égalité entre les femmes et les hommes constitueront une valeur fondamentale telle qu’inscrite dans la constitution du 23 juillet 2023.

«Notre conviction est que la politique nationale d’émancipation et d’autonomisation de la Femme doit s’inscrire dans une dynamique d’accélération de la croissance économique, réduction de la pauvreté et d’amélioration du bien-être de la population en vue d’ériger le Mali au rang des pays émergents», assure Mme Assatou Sinayogo. Et de poursuivre, «c’est le lieu de saluer les vastes réformes engagées par l’État afin de développer le secteur de l’entrepreneuriat féminin en s’attaquant aux grands défis, aux causes et aux conséquences du faible niveau de l’autonomisation de la femme dans notre société».

C’est dans ce contexte, que se situe, l’organisation de l’évènement baptisé «8 Mars Kènè». Pour donner un éclat particulier à l’événement, «DML Services» se propose ainsi d’organiser une série d’activités sur la promotion féminine du 1er au 3 mars 2024, au Stade du 26 Mars de Yirimadio (Bamako). Et cela en partenariat avec les femmes de N’Tabacoro, les médias, les associations et organisations de femmes ainsi que des ONG.

Avec «la participation active de personnes hautement imprégnées de la problématique du fonctionnement et de la stabilisation des institutions sociales maliennes», assure l’initiatrice de la foire, l’objectif visé par l’organisation de ces activités est de parvenir à consolider le dialogue, le renforcement des capacités des femmes. «Les femmes constituent un maillon extrêmement important au cœur de la quête du maintien de la cohésion tant recherchée pour la stabilité sociale. En conséquence, elles doivent être informées, sensibilisées et éduquées en permanence», rappelle la responsable de «DML Services».

Cette foire d’expo-vente est en tout cas une bonne opportunité de rassembler, échanger et accompagner les femmes. Toute comme c’est l’occasion propice pour les pouvoirs publics, la société civile et les partenaires au développement, de renouveler leur engagement en faveur des femmes ; de poursuivre les efforts de soutien en direction de toutes celles qui souffrent en silence, loin de leurs foyers, et qui sont démunies, victimes de violences, veuves…Exposition de produits genre, défilé de mode (stylisme, coupe couture, modélisme), beauté (esthétisme, coiffure maquillage, salon du mariage), animation-débats sur la promotion féminine, prestations artistiques et culturelles d’artistes, d’humoristes… sont, entre autres, activités revenues pour cette 3e édition.

Ce qui fait du «8 Mars Kènè» une «opération de communication sociale, culturelle et promotionnelle». En effet, souligne Assatou Sinayogo, «nous mettons à la disposition de nos partenaires une réelle opportunité d’être en contact avec le public, de communiquer et de présenter leurs produits». Pour la bonne cause, «nous sollicitons le soutien de tous, notamment des départements de tutelle (Promotion de la Femme…/ Emploi et Formation professionnelle, Industrie et Commerce…), des ONG et de nombreux sponsors» !

Hamady Tamba

