Validation des informations de la carte NINA : Le service est-il gratuit ou payant ?

Depuis le 9 janvier, une opération de mise à jour des données de la carte Nina est en cours, afin de pouvoir valider les informations sur la carte Nina pour en faire une carte biométrique. Comme annoncé par le ministère en charge, cette opération de validation se faire sans coût, mais nos investigations nous ont montré que cela n’est pas la réalité du terrain.

L’opération de mise à jour se fait dans les centres d’état civil et commissariats de police gratuitement, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans un communiqué. Mais dans la pratique, d’autres voient cette opération comme une opportunité de business, ils font payer une certaine somme à ceux qui veulent mettre à jour leurs informations.

Il est 7 h du matin, on remarque une forte présence au commissariat de police de Niamakoro, tous venus pour la même chose, mettre à jour leurs informations de la carte Nina. Seulement une dizaine de personnes sont prises par jour, certaines expliquent passer la nuit là-bas et d’autres font savoir qu’il faut payer 5000 F CFA pour faire sa mise à jour.

Selon une source, elle est partie plus de quatre fois juste pour pouvoir mettre à jour ses informations et finalement il a dû donner un peu d’argent pour que ça soit possible. “Durant les deux premiers jours, je pensais ne pas venir tôt et que c’est pour cela que je n’arrivais pas à avoir le rang. Le troisième jour, je suis parti depuis 4 h du matin et après on m’a fait savoir que la liste est déjà pleine, le jour suivant on m’a fait savoir que si je veux vite avoir le rang de payer 5000 F pour cela. N’ayant pas d’autres choix, puisque je veux mettre à jour mes informations pour avoir ma carte biométrique, j’ai payé la somme”, affirme la source.

Au centre d’état civil de la Commune VI, à Sogoniko, même chose, ceux qui viennent pour des corrections ou rectifications font savoir qu’il y a un business en place là-bas. On constate une énorme file pour des besoins de correction, mais on a l’impression que le rang ne bouge pas, plus d’une centaine de personnes et c’est seulement ceux qui mettent la main à la poche qui arrivent à avoir les rectifications demandées.

Un certain M. Baradji, voulant rester dans l’anonymat, fait savoir qu’il est parti pour une correction, car il y a erreur sur la façon d’écrire le prénom de son père. Une fois sur place, il explique avoir été approché par une personne devant la porte de la mairie pour lui faire savoir que s’il veut vite avoir le rang qu’il peut l’aider contre une somme d’argent. “Quand la personne m’a approché, elle m’a fait savoir que si je reste dans la file, je vais passer toute la journée sans avoir la possibilité d’effectuer le changement nécessaire et que même si je reviens plusieurs fois. Elle m’a ensuite proposé de payer 10 000 F CFA et que c’est comme ça que je vais pouvoir rectifier mes informations”, affirme M. Baradji.

Au commissariat tout comme au centre d’état civil, nous n’avons pas pu approcher les autorités sur place en charge de l’opération à cause d’une forte affluence.

A ce rythme, si les autorités ne prennent pas de mesures de contrôle des services et de lutter efficacement contre la corruption, le Mali Kura risque d’être pire que le Mali d’il y a 5 ans.

Hamady Sow

