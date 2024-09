village d’enfants SOS de Sanankoroba : Le PMU-Mali fait don de vivres de près de 4 millions F CFA

La cérémonie de remise de vivres au Village d’enfants SOS de Sanankoroba a eu lieu, le jeudi 19 septembre 2024 en présence du responsable service marketing et communication Baye Guindo, manager du programme, Issa Samaké, du directeur national de développement des programmes Pascal Touré.

Les sacs de riz de 50 kg, des cartons de spaghetti, des sacs de chaussures, des paquets de couches pour bébés, des sacs de sucre de 50 kg, des sacs de lait de 5 kg, et des bidons d’huile de 20 litres : telle est la composition d’un important don de vivres du Pari mutuel urbain du Mali (PMU-Mali) à SOS Village d’enfants de Sanankoroba, dans le cadre de son 30e anniversaire.

Dans son allocution, le responsable du service marketing et communication du PMU-Mali, Baye Guindo, qui a procédé à la remise symbolique des vivres aux responsables de Village SOS, a souligné que ce geste humanitaire qui vise à soulager les responsables du village SOS d’enfants de Sanankoroba et participer du renforcement des capacités de l’éducation, de la santé des pensionnaires. Il a rappelé que le PMU-Mali, en plus d’être une entreprise citoyenne, se veut pérenne pour le bien-être de tous les citoyens. “Après la mairie du district, et le camp des déplacés, le PMU-Mali avait jugé nécessaire de venir en aide au SOS village de Sanankoroba avec des vivres”, a-t-il dit.

Ce don, précisera-t-il, est composé, entre autres, de 40 sacs de riz de 50 kilos, 100 cartons de spaghetti, 10 sacs de chaussures, 100 paquets de couches pour bébés, 5 sacs de sucre de 50 kg, 20 sacs de lait de 5 kg, et 5 bidons d’huile de 20 litres. Avant d’indiquer que la valeur de ce geste était estimée à peu près de 4 millions de F CFA et entre dans le cadre du 30e anniversaire du PMU-Mali.

Très satisfait, Issa Samaké a reconnu que ce don vienne à point nommé du fait que la rentrée des classes imminente. “Je suis heureux de voir que ces vivres nous permettrons d’assurer la prise en charge de ces enfants”, a-t-il dit. Et de signaler qu’aujourd’hui, le contexte international est tel que les donations venant de l’extérieur sont rares au niveau SOS Village de Sanankoroba.

Il a saisi l’opportunité pour inviter d’autres donateurs à venir aider SOS Village de Sanankoroba, invitant les personnes de bonne volonté à s’intéresser à SOS Village de Sanankoroba. “Bâti sur une superficie de 7 hectares, le Village SOS de Sanankoroba compte aujourd’hui 119 enfants dont 59 filles, répartis entre 15 familles, c’est-à-dire 8 enfants par famille. A l’heure actuelle, au total, 109 enfants parmi les 120 sont inscrits à l’école”, a-t-il laissé entendre.

Aoua Traoré

