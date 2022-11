«Rayon de soleil de l’enfant étranger» (RDSEE), l’un des plus grands organismes français d’adoption et toujours agréé par le Quai d’Orsay (ministère français des Affaires étrangères) est au cœur d’un grand scandale «d’enfants volés», notamment au Mali. C’est ce que démontre le quotidien français «Le Monde» (parution du jeudi 24 novembre 2022) qui a enquêté sur cette association pendant 5 ans. Elle est aujourd’hui dans la ligne de mire de la justice française.

Le scandale des enfants «volés» : la dérive d’une association française au cœur d’une enquête judiciaire ! Tel était le titre d’un article d’investigation publié jeudi dernier (23 novembre 2022) par le quotidien français «Le Monde». C’est la suite logique d’un autre article publié le 9 juin 2020 et qui était intitulé : «De Paris à Bamako, la douloureuse quête de vérité de Marie M. sur les circonstances de son adoption, il y a trente-deux ans» (par Morgane Le Cam et Kaourou Magassa).

Le 6 septembre 2022, le tribunal de Paris a réclamé l’ouverture d’une enquête contre l’association «Rayon de soleil de l’enfant étranger» (RDSEE, une association agréée par le ministère français des Affaires étrangères pour exercer en Bulgarie, en Chili, en Chine, en Corée du Sud et en Inde) et Danielle Boudault pour «recel d’escroquerie» à la suite d’une plainte déposée en juin 2020 par neuf français adoptés au Mali.

Les plaignants leur reprochent d’avoir mis en place des «stratagèmes» leur permettant de contourner la loi dans le but de les faire adopter en France entre 1989 et 1996. Et cela en trompant leurs parents aussi biologiques qu’adoptifs. Aux vrais parents, l’association aurait promis un séjour temporaire en France pour leurs enfants. Aux parents adoptifs, RDSEE aurait assuré que «les petits Maliens avaient été abandonnés par leurs familles d’origine», a écrit «Le Monde» après 5 ans d’enquête sur cette association à «l’origine de l’adoption de 7 000 enfants» dans le monde.

Au Mali tout comme en Centrafrique, en Haïti, au Pérou et en Roumanie, RDSEE est «suspectée d’avoir fait adopter des enfants, qui n’auraient pas dû l’être, pour satisfaire les demandes d’adoption à l’international des couples français». Ayant décidé de défendre gratuitement les neuf plaignants, les avocats Néomi Saidi-Cottier et Joseph Bréham de l’Alliance des avocats pour les droits de l’Homme (AADH) sont également venus enquêter au Mali.

C’est ainsi qu’ils ont séjourné ici en septembre dernier et ont rencontré six familles qui ont eu le bonheur de retrouver leurs enfants «volés» par «Rayon de soleil» entre 1989 et 1996. «Ils ne se connaissent pas, mais racontent la même histoire aux deux avocats venus récolter leurs témoignages pour les présenter à la justice française. L’histoire d’une association qui aurait exploité leur misère et leur analphabétisme», rapporte «Le Monde» qui a suivi les avocats lors de leurs déplacements dans notre pays.

En larmes, séparés et conduits vers des directions différentes

«Ils nous disaient qu’ils partaient en France temporairement, qu’ils auraient la chance de faire des études et reviendraient nous voir régulièrement. Ils nous ont fait signer des papiers qu’on ne comprenait pas. J’ai tellement regretté», a avoué à nos confrères Habi Diakité qui, comme les autres parents abusés par RDSEE, ne sait ni écrire ni lire. En 1991, cette association lui fait signer un consentement à l’adoption plénière consacrant «la rupture de filiation» avec ses deux enfants, Youssouf et Mamadou, alors respectivement âgés de 3 et 5 ans.

«Pour la convaincre de les envoyer dans l’Hexagone, Danielle Boudault (coopérante française détachée par l’administration pour enseigner le droit à Bamako) lui avait promis que la fratrie serait adoptée par la même famille. Arrivés à l’aéroport de Roissy, les bambins en larmes seront séparés par l’association», écrit le quotidien français. «Au début des années 90, l’adoption internationale tourne au business à Bamako», ajoute-t-il. Dans un courrier adressé au Quai d’Orsay, RDSEE écrit avoir été victime d’un «détournement de fonds au détriment des enfants confiés» perpétré par son antenne malienne, l’Association rayon de soleil de l’enfant malien (ARSEM). «Le ministère des Affaires étrangères est alerté, dès 1990, des pratiques douteuses de l’organisme qu’il a agréé. Cette année-là, le consul de France avertit ses services : la somme demandée par Rayon de soleil aux familles adoptives (20 000 F CFA) pour les frais à régler à Bamako, ne correspond pas aux dépenses réelles», rappelle «Le Monde».

«Pourtant, le consulat et la Mission d’adoption internationale (MAI) du Quai d’Orsay (dont le rôle est de contrôler les adoptions réalisées par les organismes agréés) continueront à délivrer des visas aux enfants adoptés au Mali via RDSEE jusqu’en 2001», indique le quotidien. Et l’AADH s’interroge : combien des 320 dossiers maliens gérés par Rayon de soleil se sont révélés irréguliers ? «Impossible de le dire», répond «Le Monde».

Selon lui, «cette tromperie et ces trafics présumés hantent encore une ancienne bénévole française de la Maison d’accueil maternelle et infantile» (MAMI qui a remplacé ARSEM). Interrogée par nos confrères français, elle qualifie cette maison de «centre d’arrachement des petits à leurs mères». Selon elle, les membres de RDSEE allaient «chercher les femmes jusque dans la rue pour les convaincre de donner leurs bébés…». Cette association exploitait aussi «des failles de la loi malienne pour organiser une filière». Vingt-cinq ans après, cette bénévole a déclaré à nos confrères se rappeler de certains mots répétés par certaines salariées françaises de RDSEE à propos des mères maliennes. «Elles font des enfants comme des lapins, on peut bien leur en retirer un… Un de perdu, dix de retrouvés…», a-t-elle révélé. Et de regretter, «on a arraché ces gamins à leurs parents pour le bonheur de couples français en mal d’enfants».

Un juteux trafic s’est développé à partir des difficultés d’adoption en France dans les années 90

Un vrai filon d’or pour l’association et ses complices d’autant plus que, dans la France des années 90, la demande d’adoption a explosé car «adopter un petit pupille français» relevait de plus en plus du parcours du combattant. «Leur nombre décroît, les délais d’attente s’allongent et les conditions posées aux futurs parents se durcissent. Ainsi, en 1991, sur les 20 000 couples souhaitant adopter, seuls 1 000 remplissent les conditions pour en accueillir un. Les 19 000 autres se tournent alors vers l’étranger. La France devient le champion mondial de l’adoption internationale, juste derrière les Etats-Unis», écrit «Le Monde».

La France ne réagissant pas aux alertes, finalement la réaction viendra du Mali. Comme le dit le journal, face à l’afflux des «demandes de Français», le «gouvernement serre le vis» et crée à la fin des années 90 une commission chargée de filtrer les dossiers. L’association RDSEE tente alors par tous les moyens de la contourner tandis que les dossiers qu’elle lui présente sont rejetés pour «non-conformité aux dispositions réglementaires» du Mali. Les parents des enfants en passe d’être adoptés étant encore en vie, «ces adoptions sont illégales». Face à ces blocages, les familles en attente en France s’impatientent. Cela devient vite une affaire d’Etat puisque celles-ci finissent par saisir leurs élus locaux qui saisissent à leur tour Hubert Védrine et Lionel Jospin alors respectivement ministre des Affaires étrangères et Premier ministre de la France.

Pourtant, interrogé par nos confrères, Hubert Védrine va tenter de dédouaner l’Etat français en déclarant, «c’est un raisonnement complètement franco-français, formaliste et juridique basique… Vous ne trouverez de toute façon aucune association qui ait pu respecter toutes les règles de l’époque». Avant de récemment confirmer au journal, «il y a certainement eu des pratiques illicites» au sein de l’association». Curieusement, le département continue de la considérer comme «un interlocuteur fiable dans la façon dont elle travaille… Il n’y aucun manquement».

Pis, le MAI n’envisage pas non plus de retirer à RDSEE son agrément dans les cinq pays où elle officie. Le Quai d’Orsay préfère se cacher aujourd’hui derrière la justice pour faire son boulot. «Si sanction il doit y avoir, ça sera à la justice de les prononcer… On verra ensuite les conséquences qu’il faut en tirer», conclut Hubert Védrine dans les colonnes de «Le Monde». En tout cas, pour ce quotidien français, l’ouverture d’une enquête pour recel d’escroquerie le 6 septembre dernier par le tribunal de Paris est «un premier soulagement après des années de combat méprisé».

Mais, si obtenir justice peut apporter une certaine consolation aux 9 plaignants, rien ne pourra par contre recoller définitivement les morceaux éparpillés de ces vies brisées, des parents et enfants séparés pendant au moins un quart de siècle sans aucun espoir de se revoir un jour !

Moussa Bolly

PS : A suivre la semaine prochaine le témoignage d’une victime de «Rayon de soleil de l’enfant étranger».

