Vulgarisation du projet de constitution : Le Gouvernement à l’assaut des écoles

Dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution, le gouvernement prévoit de mener des campagnes d’information et de sensibilisation dans les écoles dans le but de les imprégner davantage sur la nouvelle loi fondamentale.

L’information nous est parvenue à travers une correspondance du Secrétaire général du ministère de l’Education nationale, Kinane Ag Gadedag.

Dans cette correspondance adressée aux directeurs et directrices d’Académies, le numéro 2 du département entend entreprendre les activités de conférences dans les établissements d’enseignement secondaire général, technique et professionnel et normal durant la période du 10 au 30 avril 2023. Ces activités de conférences seront placées sous la présidence des gouverneurs de région et du district de Bamako.

En plus des conférences, les directeurs et directrices d’Académies sont invités à suivre la bonne exécution dans les classes la leçon modèle sur la nouvelle constitution, courant la période du 15 avril au 31 mai. Cette leçon modèle sera envoyée dans les Académies incessamment selon la correspondance.

A titre de rappel, ce projet de la nouvelle constitution a été remis par la commission chargée de sa rédaction au Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, le 27 février 2023. C’est cette remise qui a déclenché le processus de vulgarisation du projet de la nouvelle constitution auprès de la population malienne pour pouvoir obtenir un maximum de oui lors du référendum qui sera organisé pour son adoption par le peuple.

M Dolo

