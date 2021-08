Yelimané cercle de Kayes : Panique au sein de l’association DAGAKANÉ

Les ressortissants de Yélimané, cercle de la région de Kayes, membres de l’association DAGAKANÉ, ont pris d’assaut la Maison de la Presse de Bamako, le 17 août 2021, pour s’opposer à la tentative d’hold-up et de division de l’association, orchestrée par l’ancien député déchu de l’ère IBK, Djemba Traoré.

Cette tentative est due au fait que l’association DAGAKANÉ dans son ensemble a pris la ferme décision de ne plus soutenir la candidature de Djemba Traoré aux prochaines législatives, à cause des engagements non tenus par ce dernier, selon le Vice-président.

Il a poursuivi en disant : « Cette décision unanime, a poussé Djemba Traoré, Député déchu de la dernière législature d’IBK, à s’arroger un nouveau bureau de l’association DAGAKANÉ, en complicité avec certains membres du bureau. Malgré l’appel à l’ordre du Président du Tribunal de la Commune 5 et des membres du bureau en cours, ce dernier a persisté et a signé dans sa tentative de diviser l’association DAGAKANÉ pour mieux régner, en mettant en place illégalement un bureau qui ne représente pas les populations de Yélimané.

Appel du Président

Le Président actuel de DAGAKANÉ…. a toute la population de Yélimané, de ne pas céder aux manigances de Djemba Traoré et compagnie. Car on ne peut pas appartenir à une association pendant des années et défendre ses idéologies de cohésion, de solidarité et du jour au lendemain véhiculer le contraire.

Pépin Narcisse LOTI

