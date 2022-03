Diaboliser l’actuel Premier ministre en le taxant à tort ou à raison d’offrir des logements sociaux à ses proches au plan politique et familial à travers sa fille déjà en couple vivant hors concession parentale relève de la diffamation et de la déloyauté.

Choguel peut ne pas plaire à certains compatriotes mais Choguel a des mérites et des qualités intrinsèques.

J’ai l’habitude de réagir intellectuellement et contradictoirement à certaines de ses opinions sur la vie de notre pays dans un cadre médiatique et politique civilisé non pollué par la haine du voisin légendaire et le mépris de l’Autre , le frère transgénérationnel en Islam , en parentés métissées, en cultures et en civilisations sahéliennes avec GAO comme matrice, lien et bien communs.

Les descendants des Dirigeants politiques sont des citoyens maliens comme nous tous avec des droits constitutionnels et des devoirs républicains.

Les enfants de Choguel sont nos enfants particulièrement mes enfants car originaires de Tabango , Tacharane et Tombouctou au plan matrimonial et territorial.

Choguel mérite mieux que la cabale et la tornade actuelles des logements sociaux dont la Commission Nationale d’attribution a été dissoute par souci de transparence et d’équité.

Bamako , le 6 mars 2022

Zeidan AG SIDALAMINE

