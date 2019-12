Hier dimanche 15 décembre, le Djoliba AC s’est imposé 1-0 face à l’AS Police lors de la 11ème et dernière journée de la phase aller du championnat national de Ligue 1. C’était au stade Mamadou Konaté en présence des fans du sport roi.

La phase aller du championnat national de Ligue 1 s’est clôturée hier dimanche par plusieurs rencontres. Parmi ces rencontres, celle qui a opposé le Djoliba AC à l’AS Police, était la principale affiche. C’est pourquoi, elle a attiré plus de spectateurs.

Ce qui était tout à fait normal, car lors de cette rencontre, le public n’a pas été déçu, pour avoir assisté à un match palpitant entre les deux équipes, surtout lors de la première mi-temps. Il y’a eu la domination djolibiste couronnée par un magnifique but à la 32ème minute, marqué par Souleymane Coulibaly. C’est sur ce score que les deux formations ont observé la pause.

Durant la deuxième période, l’AS Police revient avec plus de rigueur dans l’objectif d’égaliser en faisant pression sur les djolibistes pendant longtemps. Ce qui amènera, le Djoliba à prendre le taureau par les cornes dans l’espoir de doubler la mise, mais sans succès. A défaut d’aggraver le score, le Djoliba parvient à maintenir son avantage jusqu’à la fin du match. Toute chose qui lui permettra d’honorer son rang de club, le plus en forme du championnat national. Cela en considération de son challenge sur le plan africain, où il reste 2ème en phase de poule de la coupe de la Confédération africaine des poules.

Résultat complet de la 11ème journée du championnat national de Ligue 1: CS Duguwolofila/ AS Performance (2-1), Stade Malien/ Sabana AC (3-1), USFAS/ Yeelen (1-2), Djoliba AC/ AS Police (1-0), CSK/ Onze Créateurs (2-3), Mamahira AC/ Sonni AC (1-1), USCK/ COB (1-0), US Bougouni/ Black Star (0-1), AS Nianan/ Avenir AC (1-1), ASB/ AS Bakary-Djan (0-0).

Le seul match en retard de cette 11ème journée est celui opposant le LCBA à l’AS Réal de Bamako qui se jouera aujourd’hui lundi 16 décembre au stade Modibo Keïta à partir de 16h 30.

Par Safiatou Coulibaly

