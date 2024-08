4é édition de la « Super Coupe Assimi Goîta » de football : les équipes en lice dotées d’équipements sportifs par les organisateurs

La 4e édition de la « Super Coupe Assimi Goîta » de football se jouera du 16 août au 21 septembre au stade Mamadou Konaté. C’est dans ce cadre que sa commission d’organisation a procédé lundi dans la salle de conférence du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de la Construction citoyenne au tirage au sort et à la remise des équipements sportifs aux équipes participantes. C’était sous l’égide d’Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition.

L’édition 2024 de la « Super Coupe Assimi Goîta » de football, qui se jouera du 16 août au 21 septembre au Stade Mamadou Konaté à Bamako, regroupe outre les huit anciennes régions administratives du pays, en raison d’une équipe par région, le district de Bamako, la présidence la République, le CNT et le gouvernement. Les équipes ont été réparties en deux groupes à l’issue. Ainsi en poule A, on retrouve Ségou (détentrice de la coupe), Kayes, Kidal, Tombouctou, Bamako et le Gouvernement. La poule B est composée de la présidence de la République, Gao, Sikasso, Koulikoro, Mopti et le CNT. Chacune des équipes a reçu des équipements sportifs des mains des organisateurs.

Le sport est un vecteur de mobilisation de la jeunesse. « Au-delà du sport, l’édition 2024 de la « Super Coupe Assimi Goîta » de football va être un moment de communion. Parce que nous avions de la communion dans le pays de tous les enfants du pays », a précisé le ministre de la jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a profité de l’occasion pour inviter la jeunesse malienne à s’approprier des grandes réformes initiées par le gouvernement dans le cadre de la refondation du pays.

Placée sous le signe de la paix, la réconciliation, le développement de la jeunesse, la 4e édition de « Super Coupe Assimi Goîta » de football est un véritable cadre fédérateur de la jeunesse malienne. Selon Aguibou Dembélé, conseiller spécial du président de la Transition, cette grande messe du football malien donne lieu à chaque édition à une forte mobilisation du public, des autorités sportives et de la presse. « Cet évènement sportif rassembleur met un accent particulier sur la sensibilisation à la paix, la cohésion sociale et le développement de la jeunesse malienne dans toutes ses composantes. Au-delà de son caractère festif, le football constitue un facteur fédérateur surtout un pays comme le Mali qui fait face à de nombreux défis », a fait remarquer Aguibou Dembélé.

A noter que la cérémonie s’est déroulée en présence du Lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, président de la commission d’organisation.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

