Accord de principe entre le Barça et Lionel Messi !

FC Barcelone : le dénouement est proche pour Lionel Messi

La presse catalane se veut assez optimiste quant à l’avenir du joueur, actuellement libre de tout contrat.

Actuellement, Lionel Messi a la possibilité de s’engager avec le club qu’il souhaite. Mais visiblement, l’Argentin souhaite bel et bien continuer à revêtir la tunique barcelonaise. Seulement, il y a un gros souci dans cette histoire. En raison des restrictions imposées par l’organisme de contrôle de la Liga, le FC Barcelone ne peut pas valider son contrat auprès du championnat espagnol, et ce même si l’Argentin est prêt à réduire ses émoluments.

Avec le feu vert du champion d’Amérique 2021, Joan Laporta a cependant un énorme chantier : il doit dégraisser pour libérer de la masse salariale et inscrire l’Argentin, ainsi que les nouvelles recrues du club. L’échange Griezmann-Saul qui se profile et qui risque bien de se concrétiser va d’ailleurs dans ce sens. Et comme l’indique Sport, le soleil commence peu à peu à sortir et éclairer cet horizon qui était très très gris et obscur…

Lionel Messi voulait le Barça depuis le départ

Déjà, parce que la menace PSG s’est évaporée. Le club de la capitale française n’ira pas chercher la star argentine. De son côté, Manchester City ne veut pas se fâcher avec le Barça, alors que les relations entre les deux clubs sont très bonnes. Et de toute manière, depuis le début, l’intention de Lionel Messi était surtout de rester en Catalogne.