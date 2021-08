Afro basket-U16 filles en Egypte : Le Mali sur le toit de l’Afrique !

Le Mali vient de remporter son 7e trophée dans la catégorie des cadettes en battant, dimanche dernier, en battant l’Egypte en finale du Championnat d’Afrique féminin U16 Fiba. Score final : 68 à 65 pour le Mali.

Le Mali s’est imposé dimanche dernier au Caire contre l’Egypte en finale du Championnat d’Afrique féminin U16 Fiba 2021 sur le score étriqué de 68-65. L’Egypte, qui avait battu le Mali durant la phase de groupe, semblait bien partie pour changer le cours de l’histoire, mais les Maliennes ont été une nouvelle fois remarquables, concluant la compétition sur un bilan de 6-1, le même que l’Egypte, mais en ayant remporté la confrontation la plus importante.

Aucune autre équipe – que le Mali – n’a gagné le tournoi biennal depuis ses débuts en 2009, ce qui signifie que c’est le 7e titre consécutif du Mali dans cette compétition. C’est la seconde fois après 2011 que le Mali bat l’Egypte en finale, une édition que cette dernière avait également organisée à Alexandrie.

Les championnes en titre ont tout de suite pris les devants dans le premier quart-temps (16-13), mais l’Egypte a remporté le second quart-temps sur le même score, les deux équipes regagnant les vestiaires à la mi-temps à égalité (29-29).

Les Egyptiennes ont ensuite dominé la 3e période (20-17), pour le plus grand bonheur des fans locaux. Alors que le tableau d’affichage indiquait 49-46 pour les hôtes, la Malienne Rokiatou Berthé – auteure de 28 points – a sonné la charge pour relancer le Mali.

Le Mali a provoqué des pertes de ballons des Egyptiennes dont il a profité pour aller chercher la victoire.

L’Egypte s’est bien battue jusqu’à la fin, notamment par l’intermédiaire de Maya Ahmed (17 points), Jana Elalfy (16 points) et Sarah Metwally (10 points), mais leurs efforts conjugués n’ont pas suffi. Jana Elalfy déclarera après le match : “Nous avons mené durant la majorité du match, mais le Mali a eu la chance de son côté”.

Le coach du Mali, Oumarou Sidiya, ne cachait pas sa satisfaction, comme il l’a confirmé auprès de Fiba basket-ball, convaincu depuis le début que son équipe allait s’imposer en finale : “Je suis très heureux d’avoir gagné ce trophée et je n’ai jamais eu peur de l’Egypte, car nous sommes plus forts”.

Le prix du fair-play a été décerné au Gabon. Dans le “5 majeur” du tournoi, on retrouve les Egyptiennes Metwaly Sarah, Jana Elalfy et Hana Abdelaal, ainsi que les Maliennes Rokiatou Berthé et Alimata Coulibaly.

Classement final du Championnat d’Afrique Féminin U16 FIBA 2021 :

Mali Egypte Algérie Ouganda Tchad Gabon

Source FIBA

AFRO BASKET-U16 FILLES EN EGYPTE :

Et de 7 pour les cadettes maliennes

L’équipe nationale cadette de basketball des moins de 16 ans a remporté, le dimanche 15 août dernier au Caire en Égypte, son 7ème sacre continental consécutif en s’imposant face au pays hôte du tournoi, l’Égypte, par le score minimum de 63-62. Avec ce septième trophée, les protégées d’Oumarou Sidy Yaya viennent de confirmer leur suprématie dans le basketball africain.

ne fois de plus, le Mali vient de prouver aux yeux du monde qu’il est meilleur en Afrique dans la catégorie des jeunes du basketball puisque l’équipe nationale cadette vient de remporter son 7ème trophée consécutif de l’Afrobasket U16 Filles en Égypte.

Les cadettes ont entamé cette finale avec beaucoup de rigueur face à une équipe égyptienne très vigilante dans son jeu. Grâce à leur détermination, les protégées d’Oumarou Sidy Yaya ont remporté le premier quart-temps par le score de 16-13, soit 3 points d’écart. Au deuxième quart-temps, les Égyptiennes ont égalisé au score juste avant la pause : 29-29.

À la reprise, les cadettes égyptiennes, avec le soutien de leur public venu nombreux, ont pu dominer leurs adversaires du jour et remportent le troisième quart-temps par le score de 49-46. Dans le quatrième quart-temps ou quart-temps de vérité, les Egyptiennes ont dominé le débat jusqu’à trois minutes de la fin de la rencontre. Heureusement, Rokiatou Berthé, l’une des meilleures joueuses du tournoi, et ses coéquipières, ont pu pousser les Égyptiennes et leur grand gabarit à des fautes qui ont été bénéfiques pour les Maliennes. Finalement, elles ont remporté dans les ultimes secondes la rencontre par un score minimum de 63-62. Avec cette victoire, les cadettes maliennes signent ainsi leur 7ème sacre consécutif. Pour les prix individuels, la jeune ailière, Rokiatou Berthé, a remporté le titre de MVP (meilleures joueuses du tournoi), tandis que sa coéquipière, Alimata Coulibaly, a été désignée meilleure rebondeuse. Les deux joueuses font également partie des cinq majeures de la compétition avec les Égyptiennes, Hana Abdelaal, Jana Elalfy et Sarah metwally.

Mahamadou TRAORE

