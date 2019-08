Comme pour dire qu’on ne change un président qui fait le bonheur du football de la 3e région, Mamby Diaby dit Kélétigui a été reconduit à la tête de la Ligue régionale de football de Sikasso pour un nouveau mandat de 4 ans. Il place son mandat sous le signe de la réconciliation de tous les acteurs du football.

Sans grande surprise, Mamby Diaby plus connu sous le nom de Kélétigui vient d’être réélu à la tête de la Ligue régionale de football de Sikasso pour un nouveau mandat de 4 ans. C’était à la faveur de l’assemblée générale élective, qui s’est tenue, à l’hôtel Tata de Sikasso, en présence des autorités politiques et administratives. Sans oublier, le secrétaire général de la Fédération malienne de Football, Ibrahim Sangaré.

Le nouveau président de la Ligue de football de Sikasso dirige désormais un bureau de 17 membres parmi lesquels cinq nouveaux.

“C’est avec beaucoup d’émotion que j’exprime ma reconnaissance pour la confiance renouvelée en ma modeste personne et en mon équipe pour continuer les destinées du football en 3e région. Qu’Allah le Tout Puissant nous donne la force nécessaire pour combler vos espoirs sans jamais vous trahir. Oui aujourd’hui est un jour heureux, car vous venez de démontrer le niveau de votre maturité par la qualité de cette journée d’échange. La région de Sikasso pourrait être fière de ses représentants sportifs”. Voici les premières impressions du désormais nouveau président de la Ligue de Sikasso.

Avant de souligner : “Nous nous sommes retrouvés autour de l’essentiel et cette nouvelle synergie créée augure incontestablement d’heureuse perspectives pour notre sport roi. Il est évident qu’il ne suffit pas de mettre en place un organe dirigeant. Le bureau de la Ligue mis en place par vous et pour vous ne peut trouver sa force qu’en vous. Il a besoin de votre appui. En retour, il apportera à chacun et à tous, à chaque district et à chaque club tout le soutien possible. Il est par essence impartial et ne saurait être la Ligue s’il avait une préférence pour un club au détriment d’un autre. Il y a de cela quatre ans, nous invitons les acteurs de ce sport à impérativement créer une synergie d’actions autour de nos objectifs communs à savoir : réussir la montée d’un club par saison en Ligue 1/Orange mais aussi réussir son maintien. En 2015, l’US Bougouni est montée et s’est maintenue en 1re division”.

Pour conclure, Mamby Diaby dit Kélétigui de rappeler : “Aujourd’hui, l’évolution récente de la situation au niveau national nous laisse penser que les différents championnats vont reprendre bientôt et le club champion de la région comme le passé aura derrière lui tous les acteurs du football sans oublier l’accompagnement des autorités régionales”.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :