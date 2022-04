Démis de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale de football du Mali le 1er avril, Mohamed Magassouba a laissé le poste vacant. Pour lui succéder, la fédération n’a pas encore annoncé de nom mais tout porte à croire que si le choix devait se porter sur un Malien, ce serait bien Eric Sékou Chelle.

Sollicité dans un collège d’anciens internationaux pour épauler l’encadrement technique des Aigles lors de la double confrontation (contre la Tunisie) des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, Eric Sékou Chelle n’avait pas répondu à l’appel comme ses anciens coéquipiers tels que Seydou Keïta, Fréderic Oumar Kanouté ou encore Cédric Kanté. Peut-être que l’ancien défenseur des Aigles ne voulait pas arriver dans une période de disgrâce et être comptable d’un échec aux portes du Mondial. Maintenant que l’équipe repart sur de nouvelles bases avec les éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 qui vont démarrer en juin, la fédération peut aller tâter de nouveau le seul ancien international Aigle qui possèderait un diplôme d’entraîneur (Licence Pro UEFA). De 2016 à nos jours, Eric a entraîné 3 clubs français de 4e et 3 divisions à savoir Marseille Consolât, FC Martigues et US Boulogne CO.

