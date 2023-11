Le Bureau de la Fédération malienne de cyclisme (F.m.c) dirigé par Amadou Togola, était en conférence de presse, le 2 novembre 2023 au Carrefour des jeunes de Bamako, pour expliquer qu’il est le seul reconnu par l’Etat du Mali.

Amadou Togola avait à ses côtés son 1er vice-président Ousmane Koné et son secrétaire général, Diakaridia Koné. Après avoir fait observer une minute de silence en la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur pour la défense de la patrie, le Président de la Fédération malienne de cyclisme a retracé les différentes étapes de la crise qui secoue cette discipline depuis quelques mois. Amadou Togola n’a pas voulu faire de commentaires sur la procédure judiciaire en cours. «Nous ne commentons pas les décisions de justice mais je tiens à souligner que la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV est non exécutoire. Notre avocat a fait appel contre cette décision qui sera examinée par la Cour d’appel», a-t-il souligné.

L’orateur a expliqué que son bureau a été élu par les délégués de 4 ligues sur les 5 qui forment la F.m.c. «L’Assemblée est souveraine pour élire un bureau. La légitimité est là. Si 4 ligues sur 5 désignent un bureau, cela est légitime», a-t-il précisé.

En décembre 2022, a poursuivi Amadou Togola, le ministre des Sports, le Directeur national des sports, le Comité national olympique et sportif du Mali et le Comité d’éthique des sports ont reconnu la légalité et la légitimité de son bureau. «Nous voulons que le ministre respecte la décision de son prédécesseur. Pour moi, l’Etat est une continuité», a-t-il martelé.

Les activités bientôt relancées …

Le Président Amadou Togola est revenu sur les actions entreprises par le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Karim Ibrahim Fomba, qui a rencontré séparément les deux tendances. A l’en croire, aucun consensus n’est possible avec le président sortant Sidi Bagayoko. Amadou Togola est favorable à une reprise des élections fédérales sur la base des cinq (5) ligues qui composent la Fédération.

Dans les jours à venir, a-t-il averti, «nous allons relancer nos activités au bénéfice du cyclisme malien».

Chiaka Doumbia

