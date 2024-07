Seul candidat à sa propre succession, le président sortant du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, a été réélu pour un cinquième mandat par les délégués des 21 fédérations membres au terme d’une assemblée élective organisée, samedi dernier, à Bamako.

« L’équipe du comité exécutif et moi-même acceptons, avec honneur et responsabilité, la nouvelle légitimité que vous venez de nous accorder », a déclaré Habib Sissoko, au terme de sa réélection par les délégués de 21 fédérations sur les 23 fédérations que compte le comité national olympique et sportif du Mali. Seul candidat à briguer la présidence du CNOSM, le nouveau président a été acclamé par les délégués qui ont pris part à cette assemblée élective qui s’est déroulée sans incident. Le nouveau président a exprimé sa reconnaissance aux délégués de la vingtaine de la fédération d’athlétisme qui lui ont renouvelés leur confiance.

« Nous donnons la garantie que nous serons à la recherche obstinée de la promotion du sport et de l’olympisme dans notre pays », a rassuré Habib Sissoko, qui s’est engagé à maintenir intact l’héritage de la charte olympique. Au niveau national, le président du comité exécutif du CNOSM a exprimé son attachement à poursuivre avec le développement continu des fédérations sportives, à renforcer l’image du Mali comme une grande nation sportive, le respect du droit sportif et la transparence dans la gestion des finances du comité.

Cette assemblée élective terminée, le nouveau patron de l’athlétisme a invité les dx membres de son bureau à mettre le cap sur l’organisation des jeux olympiques de Paris qui verront la participation de quelques athlètes maliens à certaines disciplines dont le football.

Pour rappel, le président du comité exécutif du CNOSM doit sa longévité à la tête de cette instance sportive à cause de l’unanimité dont il jouit au sein des fédérations sportives et la transparence dont il fait montre dans la gouvernance de l’athlétisme malien. Il se glorifie d’un bilan positif qui, selon lui-même, s’est soldé par des cours nationaux pour les dirigeants sportifs destinés aux ligues, associations, clubs dans les régions. S’y ajoute au management du sport par les fédérations sportives, les stages techniques pour les entraineurs des fédérations nationales olympiques, la formation en médecine pour de médecins entraineurs, athlètes etc.

En bref, le nouveau président promet une gouvernance rationnelle, efficiente et transparente des moyens et des ressources du CNOSM, une nouvelle gouvernance avec les différentes fédérations qui sera marquée par l’investissement dans le capital humain comme première richesse du sport. Un investissement que le conseiller technique au sport du ministre des sports, de la jeunesse et de l’instruction civique, Djibril Dramé, demande de poursuivre enfin d’en faire l’athlétisme un moyen de revenus économiques pour les jeunes du Mali.

