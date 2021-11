«C’est incroyable d’être là à nouveau. J’ai cru que ce seraient mes dernières années il y a deux ans. Me revoilà devant vous. On a commencé à me demander pour ma retraite. À vrai dire, je suis là à Paris, très heureux d’être là. J’ai envie de me battre et d’atteindre mes objectifs. Je ne sais pas combien d’années il me reste, mais je veux rester là longtemps dans le football», a-t-il déclaré lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

«Il me manquait quelque chose…»

L’année civile de Lionel Messi aura surtout été marquée par son premier sacre avec l’équipe nationale d’Argentine. L’attaquant de 34 ans est revenu sur la Copa America qu’il a remporté contre le Brésil, l’été dernier (1-0). «Je l’avais déjà dit, mais mon meilleur prix, c’était au mois de juin jouer avec cette sélection et gagner je veux profiter de ce moment et dédier ce prix à mon pays à ma famille, mes amis m’ont beaucoup surpris et c’est un vrai plaisir que ce soit mon ami qui me remette ce prix, a-t-il expliqué. Je remercie le Barça et tout le staff de la sélection argentine, plusieurs fois, j’ai cru qu’il me manquait quelque chose en venant ici. Mais j’ai pu enfin atteindre mon rêve après m’être battu longtemps et avoir trébuché fréquemment. J’ai obtenu le trophée et je le dédie à tous les coéquipiers que j’ai rencontrés au Barça et au PSG».

Enfin, Lionel Messi a tenu à remercier ses coéquipiers avec l’Argentine, le Barça et récemment le PSG. «Je crois que c’est un mélange de plein de choses, c’est le 7ème Ballon d’Or… c’était inatteignable pour moi dans ma tête. Je n’avais même pas pensé au 6ème… j’ai très envie de commencer cette nouvelle étape avec le PSG et d’accomplir de nouveaux objectifs», a conclu La Pulga.