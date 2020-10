Barcelone – Real Madrid (1-3) : Malgré un Fati record, le Barça coule face aux Merengue

Un Fati record

Le jeune ailier a été un brin timide mais c’est un autre jeune joueur qui a pris la lumière. Barcelonais le plus remuant depuis le début de la saison, Ansu Fati a encore été à son avantage face aux Madrilènes et a rapidement égalisé après l’ouverture du score de Valverde.

Derrière son ailier, le Barça a poussé et peut se mordre les doigts de ne pas avoir converti ses occasions. Sur un déboulé de Fati, Messi a feinté ??? mais est tombé sur un Courtois, encore impressionnant. En deuxième période, c’est Coutinho qui a gâché une offrande de plus jeune buteur d’un Clasico en croisant trop sa tête.

Le Real reprend la tête

Les Blaugrana ont eu les plus nettes occasions mais le Real Madrid n’a pas fait que subir, loin de là. Les hommes de Zidane ont joué dans les yeux avec leurs rivaux et avaient parfaitement lancé leur match avec une merveille de passe de Benzema dans la course de Valverde (5eme). L’égalisation catalane a coupé un peu l’élan madrilène mais le retour de Sergio Ramos a fait grand bien à une défense en perdition à Cadix et contre le Shakhtar.

Un Clasico ne serait pas un Clasico sans des décisions arbitrales douteuses et le Barça pourra s’estimer léser. Mais, après avoir obtenu un penalty pour un tirage de maillot de Lenglet, Ramos a mis fin à sept Clasicos sans la moindre victoire pour les champions en titre, avant que Modric ne tue le suspense en faisant danser Neto en fin de match (90eme). Remis en question, Zidane peut souffler et a gagné des semaines de répit.