La Tunisie s’est imposée (0-1) sur la pelouse du Mali ce vendredi 25 mars lors du match aller des barrages au Mondial 2022. Pourtant dominateurs, les Maliens ont été plombés par une énorme boulette de leur jeune défenseur Moussa Sissako (CSC, 36’) qui a été expulsé cinq minutes plus tard. En s’imposant à Bamako (Mali), les Aigles de Carthage prennent donc une option pour se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar avant le match retour à Radès (Tunisie), mardi 29 mars 2022.

Sous une chaleur caniculaire de 39 degrés au Stade du 26-Mars, le duel entre les deux Aigles avait bien débuté avec du rythme et des duels engagés. Rapidement, ce sont ceux du Mali qui ont pris la mainmise sur le match en étouffant les Tunisiens. Après une première banderille d’Abdoulaye Diaby dans la surface (17e), c’est une frappe de Dorgeles Néné (29e) qui a failli tromper Béchir Ben Saïd.

Et puis, la foudre s’est abattue sur Moussa Sissako. Le jeune défenseur du Standard de Liège a vécu un cauchemar en l’espace de cinq minutes. Le Malien a offert l’ouverture du score à la Tunisie sur un plateau en marquant un but contre son camp. Le défenseur central, même pas sous pression, a trop appuyé une passe en retrait et trompé son gardien. Cinq minutes plus tard, alors que Seifeddine Jaziri filait seul au but, Moussa Sissako a volontairement interrompu la course de l’attaquant du Zamalek SC. Il a été expulsé logiquement par l’arbitre. À la mi-temps, les Maliens étaient menés 1-0 contre le cours du jeu.

Les Maliens ont poussé, en vain

Dès le début de la seconde période, les Aigles du Mali ont montré qu’ils n’avaient pas dit leur dernier mot. Dès les premières minutes, les hommes de Magassouba ont failli recoller sur une frappe surpuissante d’Adama Traoré (51e) qui est passée tout près de la lucarne de Ben Said. Les locaux ont poussé jusqu’à la fin pour recoller au score mais ils n’ont jamais réussi à faire céder le verrou tunisien.

Au final, Les Aigles de Carthage, bien aidés par la boulette de Moussa Sissako, s’imposent à Bamako et prennent une belle option avant le retour, mardi 29 mars 2022, à Radès (Tunisie).

Source: https://www.ouest-france.fr/