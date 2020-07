Basket-ball : Espagne, déjà trois titres de MVP pour la malienne Soka Koné

Transférée en 2017 à la Canterbury Académie de Las Palmas, l’ancien

S’il y a une discipline qui apporte de vives satisfactions au public sportif malien, c’est bien le basket-ball. Au cours de la dernière décennie, cette discipline a, en effet, collectionné les trophées sur le continent, s’offrant au passage, une finale de Coupe du monde face aux états-Unis, la plus grande nation de basket-ball du monde. Ainsi, ces dernières années, de nombreux jeunes ont émergé au Mali et ont vite tapé dans l’œil des recruteurs, notamment les écuries européennes.

Parmi ces talents en herbe, on peut citer Sika Koné, une joueuse formée au Djoliba qui a rejoint la Canterbury Academy (Espagne) en 2017, alors qu’elle n’avait que 14 ans. Capable de jouer à la fois en attaque et en défense, Sika Koné est considérée comme l’une des joueuses les plus talentueuses du basket-ball malien. En 2018, soit un an seulement après son transfert en Espagne, l’ancienne pivot du Djoliba (1,90 m) a remporté son premier trophée majeur, à savoir le titre de MVP (meilleure joueuse) du championnat d’Espagne junior.

Les performances réalisées en championnat par la Malienne parlent d’elles-mêmes : 17,6 points, 18,4 rebonds et 31,6 de valorisation. Sika Koné a été l’une des grandes artisanes du beau parcours de son équipe qui s’est hissée en finale, avant de chuter sur la dernière marche. En demi-finale, la Malienne a réalisé 51% de valorisation. à l’issue de la saison, l’ancienne sociétaire du Djoliba a quitté Las Palmas pour Tenerife où elle décrochera, à nouveau le titre de MVP du championnat d’Espagne junior. Sika Koné a tourné avec une moyenne de 21,3 points et 28,8 rebonds.

