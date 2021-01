La Fédération malienne de basketball va devenir la première du continent africain à transformer ses salles en ‘FIBA Connected Stadiums’. Ce système, qui fournit une production vidéo automatisée à des fins de diffusion en direct, est actuellement utilisé par plus de 20 ligues à travers le monde et une trentaine d’autres leur emboîteront le pas dans un futur proche.

Le programme « FIBA Connected Stadium » est une initiative commune de la FIBA et de Synergy Sports. Connu jadis sous le nom d’Atrium Sports, elle est destinée à soutenir les fédérations nationales membres et leurs ligues en leur donnant accès à des technologies innovantes pour faciliter la retransmission des matchs, améliorer l’expérience des fans avec des superpositions graphiques et des commentaires, attirer de nouvelles audiences, mieux utiliser leurs contenus et ainsi maximiser leur valeur pour leurs membres.

Synergy Sports collaborera avec la fédération malienne de basketball pour assurer la couverture des championnats tant masculins que féminins et la gestion de la distribution des droits sur les médias numériques. Ce rôle de pionnier continental – en s’associant avec Synergy Sports pour l’installation des équipements et des logiciels pour proposer des « FIBA Connected Stadiums » – ne fait que souligner une nouvelle fois l’engagement du Mali, pays où le basket compte parmi les sports les plus populaires. En Afrique,les équipes nationales maliennes occupent le 9e rang chez les hommes, le 5e chez les femmes, ainsi que les 1ers rangs tant chez les garçons que chez les filles. Pour prouver son excellent état actuel, le Mali a récemment remporté le Championnat d’Afrique U18 FIBA 2020 en Égypte et a pris la seconde place du Championnat d’Afrique Féminin U18 FIBA 2020.

Anibal Manave, président de FIBA Afrique, déclare : « C’est une fantastique occasion pour le basket malien de promouvoir notre sport dans le pays et partout en Afrique. Ce système ‘FIBA Connected Stadium’ rapprochera assurément les fans du jeu et il permettra à toute la communauté du basket de suivre et de s’engager davantage dans les ligues nationales ».

S’exprimant au sujet de ce partenariat, le PDG de Synergy Sports Mark Silver déclare : « Le fait que la fédération malienne de basketball devienne la première nation africaine à disposer de ‘FIBA Connected Stadiums’ est une démonstration de notre engagement afin d’offrir des expériences sportives immersives aux fans, aux coachs, aux joueurs et à toutes les personnes impliquées dans ce sport à travers le monde. Avec le début prochain, fin janvier, de la nouvelle saison, le Mali a choisi le bon moment pour acquérir ces outils qui lui permettront de toucher un plus grand nombre de fans ».

Harouna Maiga, président de la fédération malienne de basketball, ne cache pas sa joie : « Ce partenariat s’inscrit dans la vision de notre organisation pour la promotion et le développement du basket national, un programme initié il y a trois ans par notre nouvelle fédération. Notre objectif est d’assurer la promotion de nos compétitions nationales et de faire en sorte qu’elles brillent même au-delà de nos frontières ».

Source : FIBA

