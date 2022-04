Créé le 10 janvier 1995, l’école de basketball ‘’Centre Alkaya Touré’’ (CAT) a 25 ans d’existence. Pour magnifier ce quart de siècle de formation, d’encadrement, il organise un gala courant mai 2022. À cette occasion, un vibrant hommage sera rendu à feu Gouro Sidy Aly Diallo, un mordu de sport.

Tournois de basketball dames et hommes, gala au palais des sports, création d’un nouveau centre de basketball à Tombouctou, ce sont là entre autres les activités prévues pour fêter l’anniversaire du CAT.

Situé dans le quartier N’Tomikorobougou en commune III du District de Bamako, le Centre Alkaya Touré est le premier centre de basketball du Mali dédié à la formation pédagogique de la balle au panier. En 25 ans, le CAT a été la référence en formant des cohortes d’élites qui ont fait et continuent de faire rayonner ce sport au Mali et ailleurs.

À l’initiative de son promoteur dont il porte le nom, le Centre Alkaya Touré a vu le jour sur le site de l’ancien dépotoir de N’Tomikorobougou. Ses objectifs étaient : de mettre les enfants à l’abri des mauvaises tentations par le biais de l’éducation physique et sportive, leur donner une formation de base solide et efficace par un encadrement adéquat afin de faciliter leur insertion dans l’élite du basketball malien, de négocier avec les clubs maliens et étrangers des contrats de promotion, de recycler des basketteurs confirmés, d’organiser des galas, des rencontres, des spectacles de basketball et enfin de participer à la promotion du basketball au Mali. À ce jour, le centre compte deux terrains électrifiés avec une capacité d’accueil de 80 à 100 enfants par an.

À noter que pour ses 25 ans, le CAT a décidé de rendre un hommage mérité à feu Gouro Sidy Aly Diallo, ancien sportif et ancien chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports sous le magistère de Hamèye Founé Mahalmadane.

Jiadata MAIGA

