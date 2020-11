Bougouni : le ministre Ag Attaher visite le Stade Omnisports de la ville

Inauguré le 22 novembre 2008 par l’ancien président de la République Amadou Toumani Touré, le Stade Omnisports de Bougouni a été construit dans le cadre de la coopération sino-malienne. Douze ans après l’inauguration de cette infrastructure sportive, l’actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mossa Ag Attaher, s’est rendu ce dimanche 1er novembre 2020 sur le lieu pour s’enquérir de l’état et le conditionnement dudit stade. Il était accompagné de son homologue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Amadou Keita et le Gouverneur de la Région de Bougouni, Mahamoudou Bagna Djitteye,

Lors de son séjour à Bougouni pour les activités de la 13e édition de la journée africaine de la jeunesse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a saisi cette occasion pour aller visiter le stade Omnisports de Bougouni afin de s’enquérir de l’état et le conditionnement du stade depuis son inauguration en 2008.

Selon le responsable du stade, les défis à relever sont énormes.Depuis son inauguration, l’infrastructure sportive est confrontée à d’énormes difficultés.Le département en charge des Sports doit s’impliquer pour rendre le Stade praticable. Beaucoupde salles du Stade ne sont pas équipées telles que les vestiaires, la salle d’honneur, la salle d’arbitre, la salle de soins. Il a ensuite signalé l’absence de service de nettoyage.

Par ailleurs, le ministre Ag Attaher rassure à son tour le responsable que son département ne ménagera aucun effort pour rendre opérationnel, le Stade Omnisports dans le plus bref délai, afin qu’il abrite tous les grands évènements sportifs de la ville.

Notons qu’au cours de cette visite, Plan international Mali, partenaire du Conseil national de la jeunesse du Mali, a remis un jeu de maillot et deux ballons de football aux jeunes de Bougouni.

Ibrahim Djitteye

