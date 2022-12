Et si Zinédine Zidane prenait finalement les rênes de la sélection … brésilienne ? Aujourd’hui, tout le monde s’attend à voir Zidane devenir le futur sélectionneur de l’équipe de France mais le parcours de rêve des Bleus au Mondial 2022 a permis à Didier Deschamps de conserver la main sur son avenir. Et celui qui est présent depuis 2012 à la tête de l’équipe de France pourrait bien prolonger, alors qu’il vient de perdre la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Ainsi, Zidane devrait encore patienter, lui qui est très souvent mis en avant en vue de succéder à “DD”. Et le Ballon d’Or 1998 pourrait donc prendre les rênes d’une autre sélection, comme indiqué par L’Equipe.

Zidane futur sélectionneur du Brésil ?

“Zizou” pourrait bel et bien rebondir en prenant les rênes de la sélection brésilienne. La Fédération de football au Brésil pense au champion du monde 98, qui possède une aura, une expérience et surtout un palmarès incroyable comme entraîneur. Tandis que d’autres noms sont évoqués comme ceux de Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino, c’est bien Zidane qui semblerait être le mieux placé. L’ex-coach du Real Madrid a l’appui de certains de ses anciens joueurs comme Casemiro, Vinicius Jr ou encore Militao. Mais surtout, son profil plaît beaucoup et il pourrait bien devenir le nouveau sélectionneur de la Seleção en remplacement d’un Tite ayant démissionné après l’élimination en quart de finale du Mondial 2022 face à la Croatie.

Zinédine Zidane futur sélectionneur du Brésil, c’est un dossier à suivre de près d’ici les prochaines semaines.

