La Confédération Africaine de Football(Caf) a modifié le jeudi 30 janvier 2025, le règlement d’enregistrement des joueurs de la Ligue des Champions de la Caf et de la Coupe de la Confédération de la Caf, donnant la possibilité aux clubs de football d’enregistrer pour la Ligue des champions de la Caf ou la Coupe de la Confédération de la CAF, un joueur ayant participé à l’une de ces compétitions de la Caf, pour un autre club de football, au cours de la même saison de football.

En modifiant ce règlement d’enregistrement des joueurs, les règlements de la Ligue des champions de la Caf et de la Coupe de la Confédération de la Caf sont désormais similaires au Règlement d’enregistrement des joueurs de la Ligue des champions de l’UEFA et de la Ligue Europa de l’UEFA. Les modifications apportées à ce règlement contribueront à rendre la Ligue des Champions de la Caf et la Coupe de la Confédération de la Caf attrayantes et attractives pour les fans de football, les téléspectateurs et les sponsors et partenaires en Afrique et dans le monde entier.

Ces changements pourraient également améliorer la qualité des clubs de football africains qui participeront à la Coupe du monde des clubs de la Fifa 2025 qui se tiendra aux Etats-Unis en juin-juillet 2025. Le Comité exécutif de la Caf a également adopté une résolution prolongeant la date limite d’inscription des joueurs de la Ligue des champions de la Caf et de la Coupe de la Confédération de la Caf jusqu’au 28 février 2025.

Alassane, avec Caflonline.com

