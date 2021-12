Samuel Eto’o a été élu président de la fédération camerounaise de football.

Grande nouvelle pour le football camerounais ! Véritable légende du football africain, et même mondial, Samuel Eto’o s’était lancé dans la course à la fédération camerounaise de football. Et à l’issue du vote qui se déroulait aujourd’hui, l’homme aux 118 sélections pour 56 buts a finalement été élu. Il devance Seidou Mbombo Njoya, le président sortant. Son slogan de campagne était “redonner au football camerounais sa grandeur”. Pour rappel, le Cameroun doit accueillir la Coupe d’Afrique des Nations au mois de janvier.

One day to go! My deepest gratitude for all your messages of support over the past months 🙏🏿❤️ @FecafootOfficie pic.twitter.com/Sjvm7cVNKT

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 10, 2021