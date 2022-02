Le Cameroun, pays organisateur, a été éliminé par l’Égypte en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce jeudi soir au terme d’un match s’étirant jusqu’aux tirs au but. Les Lions Indomptables, meilleure attaque de la compétition avant le match, l’ont été par des Égyptiens qui les ont empêchés de jouer leur jeu. En zone mixte, le capitaine et meilleur buteur, Vincent Aboubakar avait été très critique envers ses coéquipiers, dont il estime qu’ils ont plus voulu jouer pour eux-mêmes que pour l’équipe.

Le média camerounais Camfoot indique que Karl Toko-Ekambi, pendant offensif de l’ancien joueur de Porto sur le front de l’attaque camerounaise, est revenu sur les propos de son capitaine, préférant ne pas envenimer la situation : «il pense ce qu’il veut, il dit ce qu’il veut. Je ne vais pas polémiquer sur ça. Je félicite l’équipe. On a essayé de marquer, mais on n’a pas réussi. Le football, c’est comme ça. Le penalty, c’est soit tu marques, soit tu rates. Il faut avoir le courage de tirer. On a fait ce qu’on pouvait pour aller le plus loin possible. Il reste le match pour la troisième place. On va essayer de bien le préparer.»

