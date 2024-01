CAN Côte d’Ivoire 2023 : le Mali concède le nul vierge face à la Namibie et termine en tête du groupe E

Contraints au nul vierge, mercredi à San Pedro, par la Namibie en 3e et dernière journée des matchs de poule de la CAN Côte d’Ivoire 2023, les Aigles terminent en tête du groupe E. Amadou Haïdara et ses camarades vont affronter, mardi à 17 heures, en 8es de finale le Burkina Faso à Korhogo.

Un nul vierge. C’est le triste score de la rencontre qui a opposé le Mali à la Namibie en 3e et dernière journée des matchs de la poule E de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Si les Aigles étaient déjà qualifiés avant le coup d’envoi, le match avait tout de même un enjeu, celui de la première place du groupe. Puisqu’au moment l’Afrique du Sud affrontait la Tunisie. Et une victoire des Bafana-Bafana sur les Aigles de Carthage allait leur permettre de prendre la première place du groupe.

Pour cette rencontre contre la Namibie, le coach Éric Sékou Chelle a procédé à six changements par rapport aux 11 de départ contre la Tunisie. En défense, Moussa Diarra remplace Falaye Sacko à gauche de la défense. Si Yves Bissouma et Aliou Dieng signent leur retour dans les 11 départ, on note pour la première fois, les titularisations pour la première fois de Youssouf Niakaté, Fousseyni Diabaté, Néné Dorgelès. Une équipe très équilibrée sur papier avec la titularisation d’un véritable latéral gauche.

Des changements qui n’ont pas apporté le résultat escompté notamment en termes de jeu. Très timorés, les coéquipiers de Djigui Diarra n’ont pas eu le supplément d’âme nécessaire pour aller chercher la victoire. Manquant de percussion et d’imagination, les Aigles ont produit un jeu insipide. Avec un milieu de terrain à la ramasse et une attaque brouillonne, Hamari Traoré et ses camarades ont rendu une pâle copie montrant même par moment des signes de fébrilité. Ce qui est inquiétant pour la suite de la compétition.

L’Afrique du Sud et la Namibie qualifiées pour les 8es de finale et la Tunisie éliminée

Fousseiny Diabaté reste l’unique satisfaction de la rencontre mais trop esseulé pour espérer avoir un meilleur résultat. Très remuant et percutant, le joueur de Lausanne Sport a tenté à plusieurs reprises de prendre à défaut la défense namibienne. Sans succès. Le match se termine sur un score nul et vierge. C’est le 2e nul d’affilé des Aigles dans cette CAN après celui concédé face à la Tunisie.

Au classement final, le pays du regretté Salif Kéita termine en tête du groupe E. Puisqu’au moment, l’Afrique du Sud et la Tunisie n’ont pas pu se départager et se sont quittés dos-à-dos (0-0). Les Aigles sont accompagnés en huitièmes de finale par l’Afrique du Sud et la Namibie, qui se qualifie pour la première fois de son histoire au tour suivant d’une CAN. La Tunisie, pourtant tête de série, est éliminée pour la première fois en phase de poule depuis 11 ans.

En huitième de finale, les poulains d’Eric Sékou Chelle vont affronter, mardi à Korhogo, les Etalons du Burkina Faso dans une rencontre qui s’annonce palpitante. Puisque les Aigles n’ont pas réussi à franchir le cap des huitièmes de finale lors des deux dernières éditions de la CAN.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

