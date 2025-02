CAN U-17, Maroc 2025 : le Mali dans le groupe D avec la Côte d’Ivoire et l’Angola

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé, ce jeudi, au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, Maroc 2025, au siège de la CAF au Caire, en Égypte. Troisième lors de la dernière édition en 2023, le Mali se retrouve dans le groupe D, en compagnie de la Côte d’Ivoire, de l’Angola et du deuxième représentant de l’Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale (UNIFFAC), dont l’équipe reste à déterminer.

Les Aiglonnets du Mali connaissent désormais leurs adversaires pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations U-17, Maroc 2025. À l’issue du tirage effectué ce jeudi par la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire, le Mali est placé dans le groupe D, où il affrontera la Côte d’Ivoire, l’Angola et le deuxième représentant de l’Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale (UNIFFAC), dont l’identité sera connue après le tournoi de l’UNIFFAC, qui se déroulera du 16 au 28 février à Douala, au Cameroun.

Ce tournoi opposera le Cameroun, pays hôte, la République Démocratique du Congo, la République du Congo, le Gabon et la Centrafrique. Il se déroulera sous forme de championnat en poule unique. Les équipes classées première et deuxième se qualifieront pour la Coupe d’Afrique des Nations U-17 et seront placées respectivement dans les poules B et D.

Le groupe D sera le théâtre d’un derby d’Afrique de l’Ouest entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Bien que les matchs entre les jeunes maliens et ivoiriens n’aient pas encore déchaîné les passions, celui qui se déroulera au Maroc promet d’être très disputé. Surtout qu’il intervient seulement un an après que le Mali ait été éliminé la Côte d’Ivoire en quart de finale de la CAN senior (1-2) dans un scénario complètement improbable.

Classés 3es de l’édition 2023, les poulains d’Adama Djefla Diallo ont les moyens pour s’imposer face à la Côte d’Ivoire, qui est loin d’être une foudre de guerre. Pour ce faire, le Mali doit immédiatement se mettre au travail en réunissant les conditions adéquates pour une meilleure participation de l’équipe à la compétition. Au-delà du résultat face aux voisins ivoiriens, l’objectif principal des jeunes maliens reste la qualification pour la Coupe du Monde U-17 au Qatar.

Les autres poules sont les suivantes :

En poule A, le Maroc, pays hôte, aura fort à faire face à l’Ouganda, la Zambie et la Tanzanie.

Le groupe B est composé du Burkina Faso, du premier représentant de l’UNIFFAC, de l’Afrique du Sud et de l’Égypte.

Le groupe C comprend le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie.

Le tournoi réunira 16 équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde de la catégorie, qui aura lieu au Qatar du 5 au 27 novembre 2025.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

