Les lionceaux de Banconi nourrissent des grandes ambitions pour le championnat de troisième division au sein de la commune I du district de Bamako cette année. Avec deux victoires en autant de matches, et requinquée par la population du quartier ainsi que son jeune président Patrice Kamaté, l’équipe ambitionne de rayonner et d’inscrire son nom sur le panthéon des formations ayant marquées de leur empreint l’histoire du football malien.

Si la liste des équipes pionnières de la commune I s’amenuise chaque année et si certaines s’éclipsent des radars footballistiques comme l’Ajax de Fadjiguila, l’AS Doumanzana, l’AS Kouloubleni etc. Certaines renaissent de leurs cendres et lionceaux de Banconi fait partie dans ces dernières, des équipes qui ont toujours ambition de mieux faire et de faire honneur à leur rang. Les dirigeants actuels du club veulent raviver la flamme de la victoire qui a toujours fait la fierté et la renommée de l’équipe de Banconi. En prélude au début du championnat de troisième division dans lequel l’équipe évolue, ils n’ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont doté l’équipe d’équipements indispensables tout en motivant le staff et les joueurs afin de mieux affronter l’échéance. Le président de l’équipe Patrice Kamaté s’est entouré par des amoureux de l’équipe et ont comme leitmotiv de permettre à l’équipe de rejoindre la ligue 1 malienne en passant par la seconde division. Pour permettre à l’équipe d’atteindre ces objectifs, la population de Banconi en général et de zékenekorobougou en particulier est prêt à accompagner l’équipe même Souleymane Diarra dit zikiri Solo a apporté son soutien à l’équipe de lionceaux. Ces soutiens multiformes de la population ont permis de doper le moral des jeunes qui ont démarré le championnat tambour battant avec deux victoires consécutives et compter surfer sur cette vague de succès. La seule rescapée des équipes pionnières de la commune I et qui a toujours fait la fierté des supporters de Banconi est entrain de renaitre de ses cendres pour prendre sa place d’antan. Le président Kamaté et son équipe sont déterminés à écrire une belle page de l’histoire du club en le hissant sur le firmament du championnat de troisième division de la commune I.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :