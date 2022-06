En s’imposant par 1 but à 0 contre l’AS Douane de Sikasso le dimanche soir en clôture de la 29e journée, le Djoliba AC (51 points) a récupéré son fauteuil de leader devant Bakaridjan (49 points) et USC Kita (46 points). Néanmoins, la lutte reste serrée entre les prétendants au titre à 5 journées de la fin du championnat.

Le Djoliba AC devait gagner dimanche pour récupérer sa place de leader et conforter ses chances pour la course au titre de champion du Mali. C’est chose faite. En clôture de la 29e journée, le Djoliba a difficilement battu l’AS Douanes de Sikasso, lanterne rouge par 1 but à 0. Une réalisation de son goleador Hamidou Sinayoko (19’). Avec désormais 51 points, les Rouges s’invitent à nouveau en tête du classement devant l’AS Bakaridjan de Barouéli (49 points) et l’USC Kita (46 points). C’est d’ailleurs contre l’USC Kita que le Djoliba joue son match en retard de la 28e journée ce mercredi. Une aubaine pour prendre le large avec 5 points d’avance sur son dauphin, l’AS Bakaridjan.

RÉSULTATS DE LA 29e JOURNÉE

Mercredi 8 juin 2022

A Koulikoro

Stade Diarrah

USBO-AS Réal : 0-1

A Kita

Stade municipal

USC Kita- Onze Créateurs : 0-0

A Bamako,

Stade Mamadou Konaté

Yeelen-AFE : 0-0

Stade Modibo Keita

LCBA-Stade malien : 0-2

USFAS-ASKO : 0-1

Jeudi 9 juin 2022

A Barouéli

Stade municipal

AS Bakaridjan-AS Black Stars : 2-1

A Bamako,

Stade Modibo Keita

AS Police-ASOM : 0-0

COB-Duguwolofila : 1-1

Dimanche 10 juin 2022

A Bamako

Stade Modibo Keita

Djoliba-AS Douanes : 1-0

Classement de la 29e journée

1-Djoliba : 51pts, 28mj, 14v, 9n, 5d, 37bp, 15bc, +22

2- Bakaridjan : 49pts, 29mj, 13v, 10n, 6d, 32bp, 21bc, +11

3- USC Kita : 46pts, 28mj, 10v, 16n, 2d, 30bp, 22bc, +8

4- Stade malien : 45pts, 29mj, 13v, 6n, 10d, 32bp, 20bc, +12

5- AFE: 45pts, 29mj, 11v, 11n, 6d, 27bp, 23bc, +4

6- LCBA: 39pts, 29mj, 10v, 9n, 10d, 28bp, 26bc, +2

7- Onze Créateurs: 39pts, 29mj, 9v, 15n, 6d, 25bp, 19bc, +6

8-ASKO: 39pts, 28mj, 10v, 9n, 9d, 24bp, 22bc, +2

9- Réal : 39pts, 29mj, 8v, 15n, 6d, 16bp, 12bc, +4

10- COB : 37pts, 28mj, 8v, 13n, 7d, 22bp, 20bc, +2

11- USFAS : 36pts, 29mj, 8v, 12n, 9d, 21bp, 26bc, -5

12- Yeelen : 35pts, 28mj, 8v, 11n, 9d, 25bp, 25bc, +0

13- Police : 35pts, 28mj, 7v, 14n, 7d, 19bp, 22bc, -3

14- Black Stars : 35pts, 28mj, 10v, 6n 12d, 19bp, 23bc, -4

15- USBO : 30pts, 29mj, 8v, 6n, 15d, 24bp, 34bc, -10

16- Duguwolofila : 30pts, 29mj, 6v, 12n, 11d, 19bp, 30bc, -11

17-ASOM : 21pts, 29mj, 3v, 12n, 14d, 13bp, 34bc, -21

18-Douanes : 20pts, 28mj, 3v, 11n, 14d, 14bp, 33bc, -19

