Le championnat national de basket-ball débute ce vendredi. Huit équipes sont sur la ligne de départ pour le tableau masculin et autant sur le tableau féminin. Chez les Messieurs, il y a l’AS Police, champion en titre, le Djoliba, le Stade malien, la Commune VI, Attar club de Kidal, l’AS Mandé, le Tata de Sikasso et le Réal. Chez les Dames, on retrouve l’AS Police, le Djoliba, le Stade malien, Kalaban sport club (KSC), Attar club de Kidal, l’USFAS, l’Union sportive de Miankala (USM) et le Réal.

Sur chaque tableau, les équipes vont s’affronter en aller et retour (14 journées) et les quatre premiers se qualifieront pour le Carré d’as et les deux premiers se disputeront ensuite les play-offs. A cette étape, le club qui aura gagné trois matches sera sacré champion du Mali 2021-2022.

Chez les Messieurs, l’AS Police, triple championne en titre, est logiquement favorite de cette édition 2021-2022. Les Policiers cherchent un quatrième sacre d’affilée mais doivent s’accommoder de la présence d’Attar club de Kidal, qui a manqué de peu de reléguer les Policiers l’année dernière. Pour nombre d’observateurs, le titre de champion se disputera entre l’AS Police et l’équipe de Kidal même si l’AS Mandé, le Stade malien vont jouer les trouble-fêtes. Chez les Dames, l’AS Police sera favorite à sa succession, mais attention au Djoliba et au Stade malien.

La Fédération malienne de basket-ball a ouvert sa saison le 22 janvier dernier avec la supercoupe. Au Palais des sports Salamatou Maïga, l’AS Mandé et l’AS Police en Messieurs et l’AS Police et le Djoliba en Dames se sont affrontés pour le premier trophée de la saison. Auteur d’un doublé l’année dernière, l’AS Police a battu l’AS Mandé (75-72) alors que le Djoliba, détenteur de la Coupe du Mali, a dominé l’AS Police, championne en titre (67-59) pour remporter le trophée féminin. C’est-dire que le championnat national féminin promet entre le Djoliba et l’AS Police.

Ousmane CAMARA

