Commissaire Colonel Cheick Chérif Tounkara au lancement de la super coupe Assimi Goïta : “Nous réaffirmons notre engagement, à améliorer davantage l’organisation de cette compétition

Le coup d’envoi de la 4e édition de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a été donné en trio le vendredi 16 août 2024 au Stade Mamadou Konaté en présence du Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, et le président de la commission d’organisation, le commissaire colonel Cheick Chérif Tounkara. Devant les membres du gouvernement et de nombreuses personnalités du monde sportif dont le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko. Le ministre Fomba a saisi l’occasion pour rappeler les hauts faits du président de la Transition pour une jeunesse malienne consciente des enjeux et épanouie. Il a mis l’accent sur l’engagement de nos FAMa sur le théâtre des opérations en apportant le soutien de la couche juvénile. L’occasion était bonne pour le président de la Commission nationale d’organisation, le commissaire colonel Cheick Chérif Tounkara de remercier le colonel Assimi Goïta pour son soutien et son accompagnement dans l’organisation de cette 4e édition. “Le sport en général et le football en particulier, représente des canaux sociaux à travers lesquels, l’union se renforce, le pardon et le vivre ensemble prennent le dessus au bénéfice de chacun et de tous”, dira-t-il. Voici son discours intégral.

Tout le plaisir est pour moi, de vous retrouver pour le lancement d’une nouvelle aventure sportive, qui par expérience, nous gratifie d’année en année de sa convivialité, son harmonie et son amitié entre sportifs, participants, le public en général.

C’est aussi pour moi, l’opportunité et le lieu, de remercier au nom de l’ensemble des membres de la commission d’organisation, Son Excellence Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat qui de la première édition à nos jours, n’a ménagé aucun effort pour accompagner cette activité.

Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs,

L’Edition 2024 de la Super Coupe du Président de la Transition, chef de l’Etat, m’offre une réelle tribune à travers laquelle, j’exprime l’engagement de la jeunesse malienne et le public sportif en particulier à adhérer pleinement aux idéaux des pères fondateurs de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, dont notre pays assure la présidence sous le leadership de Son Excellence Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l’Etat.

Ce vaste chantier de reconfiguration géopolitique et géostratégique de l’Espace sahélien, est le résultat du patriotisme avéré, la détermination sans faille des plus hautes autorités de nos Etats, au service de leurs peuples. C’est pourquoi, nous saluons nos amis et frères Burkinabés et Nigériens qui ont voulu être des nôtres pour prendre part au lancement de la Super coupe Assimi Goïta. Nous leur disons, Bienvenus en Terre Sahélienne du Mali, leur Terre !!!

Aussi, nous réaffirmons notre engagement à améliorer davantage l’organisation de cette compétition, qui s’affiche d’année en année, comme l’un des plus grands évènements sportifs de notre pays, en référence à la qualité de mobilisation et sa haute portée médiatique. Aux équipes participantes qui se mesureront tout au long de la compétition, aux dirigeants sportifs, à la presse et à l’ensemble du public sportif, à l’unisson, nous disons que le Mali sort gagnant !!! C’est cet esprit que nous parviendrons à relever le pari de la réussite et notre élévation à hauteur des enjeux de paix, de cohésion sociale. Le sport en général et le football en particulier, représentent des canaux sociaux à travers lesquels, l’union se renforce, le pardon et le vivre ensemble prennent le dessus au bénéfice de chacun et de tous !”.

xxx

Choguel Kokalla Maïga au lancement de la super-coupe “Colonel Assimi Goïta”

“C’est une fête pour montrer l’intention du Président de rassembler les jeunes, de les appeler au brassage entre les communautés”

Le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a présidé, le vendredi 16 août 2024, le lancement de la 4e édition de la Super Coupe de football “Colonel Assimi Goïta” au stade Mamadou Konaté. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l’instar des représentants de la présidence de la République et du Conseil national de la transition (CNT).

Après le défilé des équipes régionales de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, de la Ligue régionale du district de Bamako, de la Présidence, du Gouvernement et du CNT, le président de la commission d’organisation, par ailleurs directeur administratif et financier de la Présidence, le commissaire-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara, a remercié le Colonel Assimi Goïta “qui nous a gratifié de son accompagnement pour magnifier l’édition 2024”.

Il a ensuite ajouté : “J’invite tous les participants et tous les spectateurs à adhérer aux idéaux des pères fondateurs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui ont montré leur patriotisme et leur détermination sans faille” dans voie de la reconstruction du Sahel. Il a également remercié “les frères du Burkina Faso et du Niger qui ont effectué le déplacement en terre sahélienne du Mali” pour participer au lancement de l’événement qui a “une haute portée médiatique et avec lequel, c’est le sport et le Mali qui gagnent”. Le sport en général et le football en particulier «sont des canaux à travers lesquels l’union entre les trois États de l’AES se renforce”.

Dans le même ordre d’idées, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahima Fomba», a déclaré que “la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a grandi. Elle est devenue un créneau d’unité, d’intégration, de cohésion sociale au sein du Mali et de l’AES” avec la présence des délégations burkinabè et nigérienne. Il a déclaré que les travaux réalisés pour homologuer, aux normes internationales, les stades du 26 mars et Mamadou Konaté à Bamako et le stade Babemba à Sikasso traduisent “la vision de leader” du Président Goïta qui œuvre au quotidien “pour recouvrer la souveraineté du Mali sur l’ensemble du territoire national grâce aux Forces armées, au prix de leur sang”.

Pour le secrétaire général de la Présidence, Alhousseyni Diawara, a rappelé que la Super Coupe, qui se déroule dans un contexte de vaste processus de reconstitution du Sahel, est une heureuse circonstance, une opportunité, un signe de paix, de cohésion sociale et l’illustration spéciale du soutien du chef de l’Etat, Président en exercice de l’AES, au sport et à la défense de la cause de la jeunesse malienne.

Le coup d’envoi symbolique du match d’ouverture, suivi d’un lâché de ballons gonflables aux couleurs du Mali, a été donné par le Premier ministre à 16 h 38 minutes précises. Choguel Kokalla Maïga a déclaré à la fin du match : “C’est une fête pour montrer l’intention du Président de rassembler les jeunes Maliens, de les appeler à l’unité, au brassage ethnique, au brassage entre les communautés… C’est la jeunesse malienne qui a gagné ce match, c’est le Mali qui a gagné”.

Il a particulièrement apprécié ce passage du discours ministre en charge de la Jeunesse : “Je suis ministre, je suis FAMa ; je suis jeune, je suis FAMa ; je suis Malien, je suis FAMa”. Une affirmation qui est “un hommage aux militaires qui sont en train de se battre pour leur dire que la jeunesse malienne, malgré les difficultés… ne rate aucune occasion pour exprimer son unité, sa joie, sa cohésion comme le Président de la Transition le souhaite”.

Le score a été de deux buts pour l’équipe de Sikasso contre zéro pour celle de la Présidence, des buts marqués respectivement à la 15e et à la 78e minute de jeu. La Super Coupe Assimi Goïta a été remportée par Mopti en 2021 et 2022 et par Ségou en 2023. La finale de la 4e édition aura lieu le 21 septembre 2024, veille du 64e anniversaire de l’indépendance du Mali.

xxxxx

Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba au lancement de la super coupe Assimi Goïta :

“Cette compétition contribuera à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre jeunes”

Le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a procédé le vendredi 16 août dernier, au stade Mamadou Konaté, au lancement de l’édition 2024 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. Profitant de l’occasion, le ministre Fomba a précisé que le tournoi contribuera fortement à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre jeunes, les encadreurs et renforcer les relations de bonne collaboration entre les membres des institutions de la République.

La cérémonie d’ouverture était présidée par Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, en présence de Dr. Alfousseyni Diawara, secrétaire général de la présidence, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le commissaire-colonel Cheick Chérif Mamadou Tounkara, président de la Commission d’organisation du tournoi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et plusieurs acteurs du mouvement sportif du pays.

Après le succès des éditions précédentes, la commission nationale d’organisation de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta vient de lancer l’édition 2024 de la compétition. La rencontre inaugurale a opposé l’équipe de la présidence de la République à celle de la région de Sikasso ; elle a été remportée par l’équipe régionale de la Capitale du Kénédougou (2-0). Les buts sikassois ont été marqués par Moussa Koné à la 16e et Bassidiki Dissa à la 80e.

Au terme de la rencontre, le chef du gouvernement, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a félicité les deux équipes pour leur prestation. “C’est une fête pour montrer l’intention du président Assimi Goïta de rassembler les jeunes Maliens, de les appeler à l’unité, au brassage ethnique, au brassage entre les communautés. C’est la jeunesse malienne qui a gagné ce match, c’est le Mali qui a gagné”, a-t-il expliqué.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a indiqué qu’aujourd’hui la Super Coupe Colonel Assimi Goïta est devenue un événement sportif national incontournable pendant les vacances scolaires, un créneau où le vivre ensemble, la fraternité, la camaraderie, l’acceptation de l’autre, le respect de l’autre dans l’adversité, la cohésion sociale et l’unité nationale sont bien au rendez-vous. “La tenue de cet événement sportif majeur est aussi l’occasion, pour les acteurs du mouvement sportif national et du football malien en particulier, de magnifier les actions louables posées par Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition. Les nombreux travaux de rénovation des infrastructures sportives aux normes internationales, attestent à suffisance ses efforts au profit de la jeunesse malienne. Aujourd’hui, le Mali peut fièrement abriter désormais ses matches internationaux dans des stades homologués à Bamako ainsi que dans les capitales régionales”, a-t-il laissé entendre.

Il a ajouté que pendant plus d’un mois, les jeunes des ligues régionales et du district de Bamako vont compétir au cours de cette édition dans le fair-play. “Il s’agit des équipes de la présidence, du gouvernement, du CNT et des neuf ligues de football que sont Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako. Ainsi, ces quelques jours d’activités sportives contribueront fortement à raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre jeunes, les encadreurs et à renforcer les relations de bonne collaboration entre les membres des Institutions de la République”, exhortera-t-il.

Le secrétaire général de la présidence, Dr. Alfousseyni Diawara, a rappelé que la Super Coupe Colonel Assimi Goïta se déroule dans un contexte de vaste processus de reconstruction du Sahel et constitue une heureuse circonstance, une opportunité, un signe de paix, de cohésion sociale et d’illustration spéciale du soutien du chef de l’Etat au sport et à la défense de la cause de la jeunesse malienne.

L’un des temps forts de la cérémonie de lancement a été le défilé des 12 délégations participantes ; à savoir : les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, le district de Bamako, de la présidence de la République, du gouvernement et du Conseil national de transition (CNT).

Mahamadou Traoré

