Le Sénégal se contente d’une nouvelle performance décevante face au Malawi (0-0), mais ce nouveau match nul lui permet de conserver la tête de sa poule et de valider son ticket pour les 8es de finale. La Guinée, battue par le Zimbabwe 2-1, termine 2e de ce groupe et accompagne les Lions au tour suivant. 3e, le Malawi devra lui attendre.

Premier de son groupe et bien parti pour se qualifier, le Sénégal devait tout de même se méfier du Malawi lors de ce troisième et dernier match de poule. Au coup d’envoi, les Flammes étaient toujours en course pour la qualification, grâce à leur dernier succès sur le Zimbabwe (2-1). En plus de cela, le finaliste sortant peine à convaincre depuis le début de la compétition mais heureusement Aliou Cissé récupérait Mendy, Koulibaly et Gana Gueye notamment, tout comme Pape Gueye, dont la suspension a été… suspendue. À Sadio Mané, décevant lors de ses deux sorties, et ses coéquipiers de hausser le ton dans le jeu.

Pourtant, la rencontre partait sur des bases similaires aux matches aperçus précédemment contre le Zimbabwe et la Guinée. Les nombreux duels et coups de sifflet de l’arbitre cassaient un rythme qui avait le plus grand mal à s’emballer. Même si les Lions de la Teranga dominaient légèrement ces premières minutes, en témoignait cette occasion de Mané après un centre de Bouna Sarr (7e), le Malawi n’était pas en reste. La grosse frappe de Muyaba dans l’axe répondait à l’opportunité du joueur de Liverpool. Les débats s’équilibraient même pendant un très long moment.

Le Sénégal a eu chaud

Les deux équipes se neutralisaient dans le jeu, le Sénégal éprouvant encore les pires difficultés à se montrer dangereux. Il fallait attendre la seconde période pour enfin voir les Lions à leur avantage. La tête de Diallo allait directement sur un Thomu bien placé sur sa ligne (49e), et à nouveau impérial sur ce coup-franc de Gueye (59e). Le Malawi passait même proche de l’exploit sur cette faute commise par Sarr sur Chirwa dans la surface mais l’arbitre, après avoir sifflé penalty, revenait sur sa décision suite à un passage par la VAR (75e).

Le Sénégal a eu chaud, et malgré une opportunité de Diedhiou (87e), se contente d’un nouveau pauvre match nul (0-0). Les hommes d’Aliou Cissé conservent leur première place de ce groupe B et se hissent en 8e de finale. Ils sont accompagnés par la Guinée, qui a pourtant été battue 2-1 par le Zimbabwe. Naby Keita (49e) n’a pu que réduire l’écart après les deux buts des Warriors inscrits par Musona (26e) et Mahachi (43e). Le Malawi est lui 3e de cette poule et devra attendre les autres résultats afin de savoir si cette CAN s’arrête là ou se poursuit.

Source: https://www.footmercato.net/

