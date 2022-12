La Qatar University de Doha, où résidait l’équipe d’Argentine durant la Coupe du monde 2022, a annoncé que la chambre de Lionel Messi allait être transformée en musée dans les prochaines semaines.

Deux lits simples alignés face à un bureau étroit, avec des fauteuils à roulettes et un écran plat, un canapé gris agrémenté de coussins jaunes et des rideaux épais. A première vue, la pièce ressemble à une chambre d’hôtel classique. Mais elle va pourtant devenir un mini-musée dans les prochaines semaines… grâce à Lionel Messi.

C’est ici, au sein de la Qatar University de Doha, que l’attaquant de l’équipe d’Argentine a séjourné durant la Coupe du monde 2022. Après le sacre de l’Albiceleste, qui a battu l’équipe de France au terme d’une finale d’anthologie (3-3, 4 tab à 2), l’établissement a annoncé ce mardi que la chambre du septuple Ballon d’or allait être conservée en l’état afin de permettre aux spectateurs de la visiter.

Un écusson et le nom de Messi sur la porte

Il s’agit de la B201, sur la porte de laquelle un écusson aux couleurs de l’Argentine et l’inscription “L. Messi” ont été posés. La date précise de l’ouverture au public n’a pas encore été communiquée. A voir si la pièce sera décorée de quelques souvenirs supplémentaires des 29 jours que Messi et ses partenaires ont passé dans l’émirat. Jusqu’à ce 18 décembre inoublibale, où ils ont remporté le troisième Mondial de l’histoire de leur pays (après 1978 et 1986).

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 27, 2022