L’édition 2022 de la Coupe du monde de football se distingue par plusieurs faits et gestes à la fois sur et hors des pelouses. Au-delà du bras de fer entre la Fifa et certaines Fédérations autour du port des brassards controversés et de l’appel au boycott de certaines organisations, la 22e édition de la compétition retient également les attentions par ses temps additionnels qui semblent interminables. Mais pourquoi ?

Première Coupe du monde à se dérouler dans le monde arabe, l’édition 2022 de la compétition sera également la dernière à se jouer avec 32 équipes dont le nombre passera à 48 équipes à partir de 2026 aux Etats-Unis-Canada-Mexique. A cheval sur ce basculement, la 22e édition en cours au Qatar est soumise à plusieurs expérimentations.

C’est le cas par exemple de la mise en application de la nouvelle règle concernant le temps additionnel. Face à une incessante perte de temps, la Fifa a décidé désormais de ne plus se focaliser sur le temps, mais plutôt sur la durée. Comme quoi, toute la durée dévolue à une rencontre sera complètement épuisée. « On veillera à ce que les arbitres compensent au mieux les minutes perdues avec l’objectif d’augmenter le temps de jeu effectif. On veut éviter les matchs à 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc les temps de remplacements, de penalty, de célébrations, de soins médicaux ou bien sûr de Var, devront être compensés », a expliqué le président de la commission des arbitres de la Fifa, l’Italien Pierluigi Collina.

Ce qui explique d’ailleurs les temps additionnels « interminables » accordés lors des matches à l’image des 9 minutes de Sénégal-Pays-Bas, les 11 minutes des Etats-Unis-Pays de Galles. Mais au-delà, les statistiques indiquent que le plus long temps additionnel de l’histoire du football revient à la rencontre Angleterre-Iran. Soldée sur une victoire anglaise de 6-2, la rencontre a duré 117 minutes et 16 secondes. « Il s’agit de la partie la plus longue lors d’un Mondial, hors prolongations, depuis 1966 lorsqu’Opta a commencé à recenser le temps additionnel », rapporte le site web Footmercato.

Après une première journée de groupes marquée par la défaite surprise de l’Argentine et de l’Allemagne, la compétition se poursuit avec notamment la 2e journée qui démarre aujourd’hui vendredi.

A.Cissouma

Qatar 2022 : Résultats et programme du jour

NB : Horaires en GMT+1

25 novembre 2022

11h : Pays de Galles- Iran (Groupe B)

14h : Qatar – Sénégal (Groupe A)

17h : Pays-Bas – Équateur (Groupe A)

20h : Angleterre – Etats-Unis (Groupe B)

26 novembre 2022

11h : Tunisie – Australie (Groupe D)

14h : Pologne – Arabie Saoudite (Groupe C)

17h : France – Danemark (Groupe D)

20h : Argentine – Mexique (Groupe C)

27 novembre 2022

11h Japon – Costa Rica : (Groupe E)

14h : Belgique – Maroc (Groupe F)

17h : Croatie – Canada (Groupe F)

20h : Espagne – Allemagne (Groupe E)

Commentaires via Facebook :