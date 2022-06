Honorée par la présence des ministres de l’Economie et des Finances Alhousseini Sanou, de celui de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Mossa Ag Attaher et de la présidente de l’Apbf Mme Sidibé Aissata Koné, la finale de la 11ème édition du tournoi interbancaire a été remportée ce samedi 11 juin au Stade Mamadou Konaté par la BMS victorieuse 4 -0 sur la BNDA.

Initiée dans le but de rapprocher les travailleurs des différentes banques de la place d’une part mais aussi entre les banques et le ministère de l’Economie et des Finances, la Coupe interbancaire a connu son épilogue ce samedi 11 juin au Stade Mamadou Konaté par le sacre de la BMS comme l’édition dernière. Dans un match à sens unique, la BMS ouvre le score à la 6ème minute suite à un suprbe coup franc des trente cinq mètres de Sory Koita. Puis aux 9ème, 12ème et 64ème minute par Fadiala Traoré qui signe son triplet. Dans les arrêts de jeu, Moussa Léo Bamba rate de très peu de marquer le cinquième but.

S’imposant sur un score de 4 -0, la BMS remporte le trophée de cette onzième édition de la Coupe interbancaire comme l’édition dernière. Auteur de 3 buts marqués à la finale, Fadiala Traoré devient le meilleur joueur du tournoi et avec 7 réalisations au compteur il devient le meilleur buteur du tournoi. Le trophée du meilleur gardien est revenu à Moussa Sissoko. Au titre des récompenses, la BMS remporte la médaille d’or, la BNDA la médaille d’argent et la Banque Atlantique se console avec la médaille de bronze. La Bank Of Africa obtient le prix de l’équipe Fair-play.

Présente à cette finale de la Coupe interbancaire, la présidente de l’association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbef ), Mme Sidibé Aissata Koné a livré ses impressions. « J’adresse mes félicitations à l’endroit des deux finalistes qui se sont battus pour arriver à ce stade. Je félicite la BNDA et la BMS. Au niveau de l’Apbef, nous organisons cette coupe dans le cadre de la cohésion entre nous les banquiers, le métier de banquier. C’est dans ce cadre qu’on organise cette Coupe pour renforcer la cohésion sociale » a – t – elle précisé. le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Mossa Ag Attaher n’a pas manqué d’apprécier l’initiative de la Coupe interbancaire. « C’est une excellente initiative en tant que ministre des Sports mais aussi avec la permission du ministre des Finances qui est à mes côtés, je tiens à féliciter l’ensemble des établissements bancaires qui sont unis autour de cette initiative. Et féliciter particulièrement le ministre des Finances qui, on ne voit pas souvent dans les stades. Aujourd’hui il nous a honorés par sa présence. Et féliciter la présidente également et l’ensemble de ceux qui ont travaillé à cette onzième édition » s’est réjoui le ministre Ag Attaher. La finale ayant opposé la BMS et la BNDA, aux dires du ministre, ce n’est pas une compétition pour une victoire, c’est un tournoi pour raffermir les liens, rapprocher davantage les établissements bancaires, et également créer cette solidarité entre les agents. « Je pense que cet objectif a été atteint. Bravo et du courage » a conclu le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Almihidi Touré

