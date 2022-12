Quelles étaient vos attributions ?

J’étais Chef de l’Etat, j’avais un gouvernement dirigé par un premier ministre. Je cordonnais toutes les activités de l’Etat et toutes celles des ministres.

Monsieur Camara, est-ce que vous avez été tenu au courant du meeting ou des manifestations organisées par les forces vives à la date du 28 septembre 2009 ?

Oui monsieur le président.

A quel moment ?

J’étais informé bien avant mon départ du 26 à Labé. Comme tous les leaders politiques sont passés me voir à l’époque, ils ont jugé nécessaire de manifester. Pendant ce temps, j’ai reçu des informations selon lesquelles la date du 28 septembre était prévue pour la manifestation.

Qu’est-ce que vous avez fait lorsque vous avez appris cela ?

Quand j’ai appris la manifestation je ne m’y étais pas opposé. Simplement c’était par rapport à la date, que je me suis opposé. Ce n’était pas normal compte-tenu de notre histoire. Comme je l’ai dit, la manifestation pouvait être reporté. C’est ce que j’avais d’ailleurs souhaité en faisant intervenir les leaders religieux à l’époque Monseigneur Vincent Coulibaly, le grand imam de Conakry et les responsables des quatre coordinations régionales, pour essayer d’intercéder afin que la manifestation soit reportée à une autre date. Mon objectif était de faire la date du 28 septembre, une date historique et que les nouvelles générations ne puissent pas penser que c’est seulement le 02 octobre qui est importante pour notre pays.

Est-ce que vous avez réussi à le faire ?

Je n’ai pas réussi à le faire très malheureusement

Vous n’avez pas réussi et vous avez appris que la manifestation a eu lieu ?

Quand je partais au Fouta, il y a eu un communiqué qui était diffusé et qui disait que la date du 28 septembre était un évènement historique.

A quel moment vous avez appris qu’il y a eu la manifestation ?

Quand je suis revenu du Fouta, je suis rentré très tard, aux environs 00h-1 heure, j’étais fatigué physiquement et moralement. De passage, j’ai même vu les leaders religieux au salon, mais je ne pouvais pas tenir, je les ai laissés et j’ai dit que j’allais les appeler au téléphone, chacun.

Je fus informé que la manifestation allait avoir lieu à 1 heure du matin au momentoù j’étais en train de dormir.

Qu’est-ce que vous avez fait en ce moment ?

Immédiatement j’ai cherché à joindre un des leaders. La première personne qui m’est arrivée à l’idée c’était monsieur Sidya Touré, je l’ai appelé on a commencé à communiquer, pendant nos conversations monsieur Sidya Touré nous a dit que ce n’était pas la peine et qu’il ne pouvait plus maintenant joindre les autres pour que la manifestation soit reportée. Entretemps il y a eu défectuosité du réseau, et comme j’ai vu que ce qu’il a dit était logique je me suis couché et repris mon sommeil.

A quelle heure vous vous êtes réveillé ?