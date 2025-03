George Foreman était devenu champion du monde des poids lourds à l’âge de 20 ans, avant de perdre sa ceinture face à Mohamed Ali lors du “combat du siècle”.

Le redoutable poids lourd, qui a perdu le “combat du siècle” face à Mohamed Ali avant de devenir un champion surprenant et un homme d’affaires prospère, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi.

Peu de combattants ont connu autant de grands moments que “Big” George Foreman, même après avoir quitté le ring.

Vingt ans après son combat contre Mohamed Ali, George Foreman, âgé de 45 ans, est devenu l’homme le plus âgé à remporter le championnat des poids lourds face à Michael Moorer.

Sa famille a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, sans préciser où et comment il est décédé.

“Un prêcheur dévot, un mari dévoué, un père aimant et un fier grand-père et arrière-grand-père, il a vécu une vie marquée par une foi inébranlable, l’humilité et la détermination”, a écrit sa famille. “Humanitaire, olympien et double champion du monde des poids lourds, il était profondément respecté. Une force pour le bien, un homme de discipline, de conviction, et un protecteur de son héritage, luttant sans relâche pour préserver son nom – pour sa famille”.

Texan d’origine, George Foreman a commencé sa carrière de boxeur en tant que médaillé d’or olympique, inspirant crainte et admiration lorsqu’il s’est hissé au sommet de la catégorie des poids lourds en battant Joe Frazier en 1973. Sa formidable aura s’est évaporée un an plus tard en perdant le “combat du siècle” face à Mohamed Ali.

George Foreman quitte le sport quelques années plus tard, mais revient après 10 ans d’absence.

Il réussit alors l’un des KO les plus spectaculaires de l’histoire de la boxe, envoyant au sol Michael Moorer – de 19 ans son cadet – d’une droite chirurgicale et s’emparant des deux ceintures poids lourds de son adversaire.

En dehors du ring, il est surtout connu comme le visage du gril George Foreman, lancé la même année que sa victoire sur Michael Moorer. Ce simple appareil de cuisson s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires et l’a rendu beaucoup plus riche.

Source: https://fr.euronews.com/

Commentaires via Facebook :